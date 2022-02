Pechino: due medaglie in un colpo solo per l’Italia nella discesa libera. Goggia supera la prova a 23 giorni dall’infortunio

Due medaglie in un colpo solo per l’Italia nella discesa libera olimpica di Pechino. Una è l’argento di Sofia Goggia è una vera e propria impresa a soli 23 giorni dall’infortunio di Cortina. L’altra è il bronzo di Nadia Delago, l’outsider che dopo tante mancate promesse piazza il colpo.

“È una favola a cui ho saputo credere, perché a Cortina dopo l’infortunio sembrava un sogno andato in fumo”, ha affermato la campionessa di 29 anni dopo la gara, come riporta il Corriere della Sera: “Quando la squadra partiva per i Giochi, io ero in palestra e avevo il magone, le lacrime agli occhi. Lo so, parliamo di sci, ma dopo Cortina è stata davvero dura. Mi ripetevo se riesco a superare la prova e ritrovare confidenza sugli sci, la gara poi non sarà difficile. E infatti la parte dura è stata prima, riprendermi dall’infortunio”.

Medaglia d’oro alla svizzera Corinne Suter

La medaglia d’oro è andata alla campionessa mondiale Corinne Suter, svizzera. “Sentivo dentro di me che non ero stata velocissima perché nell’ultima parte non sentivo i miei sci veloci come quando invece lo sono. Complimenti a Suter, avrei firmato per avere un argento. Mi dispiace un po’ per l’oro – continua Goggia – ma questo è stato talmente un periodo tosto che oggi veramente è stata forse la giornata più facile”.