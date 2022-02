Oggi è il protagonista più amato del GF Vip 6. Nonostante tutti lo celebrino, la sua figura non è al riparo dalle critiche.

Il bambino nella foto è il discendente della famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona, la cui esistenza è certificata dal 1200.

È una famiglia nobile molto antica e andando a scavare nell’albero genealogico degli antenati vanta conti, nobili e due papi tra cui Benedetto Caetani ovvero Papa Bonifacio VIII. Il protagonista dello scatto in evidenza cela nel mistero la sua identità. Si sa ben poco sul suo conto, persino la data di nascita è tenuta all’oscuro di tutti. Perciò si presume che sia nato negli anni ’80.

Nell’ombra restano anche altri dettagli della sua vita che sembrano conferirgli un certo tipo di fascino agli occhi delle donne. Si è presentato al pubblico con il soprannome affibbiatogli da suo padre quando era piccolo. Ha studiato in un collegio in Svizzera mentre nel 1995 si è trasferito con sua madre negli Stati Uniti dove ha conseguito la laurea in enologia presso l’Università di San Diego. L’enologia è la scienza che studia la trasformazione dell’uva in vino. La selezione dell’uva più adatta per la produzione e l’intero processo che porta al prodotto finale. Ma com’è nata questa passione in lui?

Oggi è la star più amata e chiacchierata del GF Vip 6: lo riconosci?

Per trovare la risposta bisogna effettuare un ritorno al passato, a quando ha assistito a una vendemmia in Argentina. Il giovane Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, così preso dal mondo dei vini, ha deciso così di approfondire quell’interesse trasformandolo in un lavoro. Tornato in Italia, nel 2007 ha avuto modo di proseguire questa sua grande passione. Non si ferma per molto tempo nel Bel Paese, ma ha continuato a girare il mondo arrivando sino in Australia, per poi tornare e stabilirsi in Italia.

Gherardo non è un novizio sul piccolo schermo. Ha un curriculum abbastanza corposo in questo campo. Infatti, tra i programmi a cui ha partecipato vi sono Pechino Express, Quelli che il calcio, Detto fatto, Cuochi e Fiamme ed è a capo della conduzione del TG di Food News in giacca e cravatta.

Nel 2021 ha deciso di mettersi in gioco partecipando al GF Vip 6, il programma condotto da Alfonso Signorini. All’interno delle mura della casa più spiata d’Italia, il vippone di sangue blu si sta facendo conoscere per quello che è, e il suo personaggio è uno dei più amati dal pubblico, che sogna di vederlo dichiarsi alla principessina Jessica. Per chiudere, in pochi sanno che dal 2015 ha aperto un bar in provincia di Livorno che ricorda molto il suo nome. Si chiama infatti Bar Ù. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona alias Barù.