Meteo, piogge e neve sulla penisola: è allerta rossa

Il meteo italiano è in continua evoluzione ed una nuova ondata di maltempo è pronta a colpire la penisola con piogge e neve: cosa succede.

Spunta sul paese una nuova allerta meteo, con piogge e neve pronte a cadere su gran parte della penisola. La situazione è in continuo peggioramento, con la Protezione Civile che ha lanciato l’allerta rossa su diverse regioni.

Il vortice perturbato di San Valentino è tornato finalmente sulla penisola italiana, con piogge e precipitazioni che adesso stanno invadendo il Paese. Un cambio di rotta drastico, che è avvenuto in appena 24 ore. Quindi adesso il meteo sta portando sulla penisola piogge e neve su gran parte delle regioni dell’Italia. Ma un ulteriore peggioramento si verificherà nelle ore pomeridiane e serali.

L’alta pressione che da alcuni giorni ha ripreso a governare sull’Italia si ritira parzialmente lasciando spazio ad una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia la cui parte più avanzata sta già interessando alcune aree del Nord e del Centro. A permettere lo sviluppo di questa perturbazione ci sta pensando anche un vortice di bassa pressione che sta agendo proprio sull’Italia. Inoltre tornerà la neve anche in Pianura specialmente a Nordovest. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Meteo, piogge e neve nelle prossime ore: la situazione in Italia

A partire dalla giornata di San Valentino una perturbazione sta colpendo la penisola italiana. Infatti il meteo adesso è caratterizzato da piogge e neve su gran parte del paese. Il fronte perturbato darà luogo a maltempo martedì sulle regioni settentrionali, concentrandosi su quelle di Nordest, mentre sul resto d’Italia agirà sulle regioni centro-meridionali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo piogge e rovesci sulle regioni di Nord-Est. Mentre invece tornerà la neve non solo sulle Alpi, ma anche in pianura specialmente sulle regioni del Nord-Ovest con il Piemonte che sarà imbiancato. Fiocchi di neve anche in Lombardia e Emilia occidentale. Continuano a calare le temperature con massime tra i 5 ed i 10 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo nubi irregolari, con piogge e rovesci pronti a colpire diverse regioni. Inoltre il maltempo, nel pomeriggio, risulterà in estensione su quasi tutto il settore. Sull’Appennino tornerà a cadere la neve a partire dai 1100 metri. Anche qui avremo temperature in calo, con massime dagli 8 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo nuvolosità irregolare e qualche precipitazione isolata. Nel corso delle ore serali avremo precipitazioni in intensificazione specialmente su Campania, Puglia e Sicilia. Le temperature risulteranno in controtendenza e saranno in rialzo, con valori massimi che oscilleranno tra i 13 ed i 18 gradi.