Manuel Bortuzzo fa sognare tutti gli italiani: l’annuncio è da pelle d’oca. Nonostante sia uscito dalla Casa del GF Vip da diversi giorni è ancora al centro della scena

La storia d’amore con Lulù Selassié sembra filare nel migliore dei modi e anche dopo il reality i due sognano un futuro insieme. Le dichiarazioni del nuotatore vanno in questa direzione.

La loro storia ha appassionato tutto il pubblico del Grande Fratello Vip. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno pian piano accresciuto la loro intesa, nonostante gli alti e bassi iniziali, l’amore ha avuto il sopravvento. Il nuotatore non era convinto di aprire il suo cuore a questa nuova avventura, poco convinto di quello che stava accadendo fuori dalla Casa e del suo rapporto burrascoso con la ex. La chiarezza interiore è arrivata in corso d’opera e da quel momento i due non si sono più lasciati. Solo l’uscita da Cinecittà del ragazzo triestino ha portato ad una pausa fisiologica, ma con l’intento di continuare a costruire il futuro appena il gioco sarà terminato.

Manuel Bortuzzo e la sorpresa al GF Vip: con Lulù solo parole al miele

In una recente intervista al settimanale Nuovo Tv Manuel Bortuzzo ha confessato di non vedere l’ora di riprendere da dove aveva interrotto.

“Sogno di vivere con Lulù e abbiamo voglia di farlo a Roma. Mi dà vita, carica ed energia”. Da quel 22 settembre, data in cui hanno ufficializzato l’unione all’interno della Casa, Lulù e Manuel ne hanno passate tante, tanto da convincere anche la famiglia di lui che un futuro insieme sarebbe stato impossibile. Il papà era stato piuttosto chiaro a proposito, cosa che ha sorpreso il figlio.

“Non so perché ha detto che Lulù non rientrava nei miei gusti. Ora in famiglia sono tutti innamorati di lei“. Nella puntata di ieri sera su Canale 5 la sorpresa di Manuel a Lulù ha veramente emozionato tutti.

In riferimento al rapporto con un altro concorrente della sesta edizione del GF Vip, Aldo Montano, il nuotatore ha dichiarato: “Siamo in simbiosi”. I due si sono messi in testa di collaborare in vista delle Paralimpiadi del 2024, a cui Manuel vuole partecipare, per dimostrare a tutti di essere ancora un grande sportivo, nonostante l’incidente.