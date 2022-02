Manifestazione No Vax, Pappalardo: “Verbale di arresto per Mattarella e Draghi”

Il 14 febbraio 2022 a Roma No Vax e No Green Pass sono scesi nuovamente in piazza, stavolta sotto l'Altare della Patria. Presente anche Antonio Pappalardo del Movimento politico Fronte di liberazione nazionale, che a iNews24 concede una lunga intervista per spiegare i motivi della manifestazione: "Siamo qui per chiedere al governo di mettersi da parte, sono stati eletti da Mattarella che non è il Capo dello Stato. Facciamo eleggere il nuovo Presidente dal popolo. Stiamo facendo un raduno politico, distinguere tra Vax e No Vax è una discriminazione aberrante. Nel momento in cui mandiamo a casa Draghi, faremo cadere subito Green Pass e vaccino obbligatorio". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.