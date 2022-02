Makari 2, nuovo clamoroso spoiler: come finirà fra Suleima e Saverio?

Ester Pantano, che interpreta Suleima in Makari 2, ha fatto di nuovo un incredibile spoiler riguardo le puntate della fiction che devono ancora andare in onda. Ecco cosa ha rivelato e quei dettagli inediti riguardo la sceneggiatura della serie Tv.

La seconda puntata di Makari 2 è andata in onda in prima serata su Rai 1 il 14 febbraio. Ester Pantano, che interpreta nella fiction l’architetto siciliano Suleima Lynch, ha fatto di nuovo un clamoroso spoiler riguardo quello che succederà in questa seconda stagione con lo scrittore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè.

Ester ha rilasciato un’intervista a La vita in diretta, ed ha parlato molto del personaggio che interpreta in Makari 2. Ha confermato che la gelosia sarà la protagonista di questa nuova edizione. Soprattutto, si assisterà alla crescita di Suleima, che finirà la scuola ed inizierà a lavorare, diventando più indipendente e meno controllabile da parte del fidanzato.

Makari 2, lo spoiler arriva dalla protagonista: incredibile!

Ester Pantano, nel suo incredibile spoiler su Makari 2, ha rivelato che Suleima finirà gli studi e abbandonerà il suo lavoro in pizzeria. Si realizzerà con la professione che ha sempre sognato di fare, ovvero l’architetto. Si creerà un legame molto particolare con il suo capo, Teodoro Bettini, e questo farà letteralmente impazzire Saverio.

Anche lo scrittore verrà messo alla prova nel suo amore per Suleima quando conoscerà ad un convegno Angela. In quell’occasione perderà la vita un noto scrittore e giornalista, Simone Triassi. Saverio tornerà di nuovo a vestire i panni improvvisati di detective, mentre la relazione con Suleima sarà messa continuamente in dubbio.

Quanto si somigliano Ester e Suleima?

All’interno degli studi de La vita in diretta, Ester Pantano non ha fatto solo lo spoiler riguardo Makari 2, ma ha anche rivelato dei dettagli inediti riguardo la sceneggiatura della fiction Rai. All’inizio la protagonista femminile della serie doveva essere settentrionale, ma quando hanno scelto lei di conseguenza la sceneggiatura è stata adattata.

L’attrice che veste i panni di Suleima è davvero siciliana. Ester ha sentito un particolare orgoglio misto a felicità quando è andata a girare alcune scene nei luoghi in cui giocava da piccola. La protagonista di Makari 2 ha anche spiegato di essersi avvicinata alla recitazione perchè troppo timida: sua madre la iscrisse ad un corso che diede inizio alla sua carriera.

