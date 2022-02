Lutto nel mondo del cinema: è morto uno dei registi più amati in circolazione

Grave lutto nel mondo del cinema, che piange uno dei registi più amati in circolazione. Andiamo a vedere chi è scomparso nelle ultime ore.

Nuovo doloroso lutto nel mondo del cinema. In queste ore Hollywood sta piangendo uno dei registi più amati in circolazione. Andiamo a scoprire chi è ed andiamo a ripercorrere la sua carriera sul set cinematografico.

Triste notizia per il mondo del cinema e per tutti gli appassionati. Infatti nelle ultime ore è morto il grande Ivan Reitman, noto regista che ha diretto i primi due Ghostbusters. L’uomo si è spento all’età di 75 anni ed a darne l’annuncio ci ha pensato la famiglia stessa con un comunicato inviato all’Associated Press.

Come riporta la famiglia, infatti, Reitman si è spento in maniera pacifica nel sonno nella sua casa a Montecito, in California. La sua carriera è stata contornata da grandissimi successi come Ghostbusters, ma anche pellicole del calibro di National Lampoon’s Animal House, Heavy Metal e Space Jam. Proprio nel film con Michael Jordan, il regista ha ricoperto anche il ruolo di produttore.

Inoltre Reitman ha diretto anche il Ghostbusters interamente al femminile, uscito nelle sale nel 2016. La pellicola intitolata ‘Ghostbusters: After Life‘, uscito in Italia con il nome di ‘Ghostbusters: Legacy‘, non era altro che il sequel diretto del secondo capitolo diretto dal figlio Jason Reitman.

Lutto nel cinema, morto il regista Ivan Reitman: aveva 75 anni

Nel corso della sua carriera Ivan Reitman ha vestito anche i panni dell’attore. Infatti l’attore ha prestato le fattezze fisiche al compianto Harold Ramis, noto per il ruolo del mitico Egon Spengler, ricreato con l’aiuto della CGI. Infatti proprio la pellicola Ghostbusters: After Life è stata dedicata al compianto attore. Ramis è infatti morto nel il 2014 per via di una vascolite autoimmune di cui soffriva da anni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Il Cantante mascherato, decisione definitiva di Milly Carlucci: è ufficiale

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Una Vita, l’omicidio viene a galla: Anabel è sconvolta

Adesso appare chiaro che se il franchising Ghostbusters dovesse proseguire con altri film, a prendere le redini delle pellicole sarà proprio il figlio Jason Reitman. Inoltre proprio in questi giorni tristi i fan della serie non potranno perdersi la fantastica Ghostbusters: Ultimate Collection. Infatti questa non è altro che una chicca per i collezionisti, reperibile semplicemente su Amazon.