Il Cantante mascherato, decisione definitiva di Milly Carlucci: è ufficiale

Spunta una decisione ufficiale di Milly Carlucci sulle prossime puntate de Il Cantante Mascherato: cosa succederà nella trasmissione di Rai 1.

Nuovo colpo di scena all’interno de Il Cantante Mascherato. Una decisione di Milly Carlucci spiazza tutti. Andiamo quindi a vedere a breve cosa potrebbe succedere all’interno del misterioso music show del servizio pubblico.

Sorprendenti novità per la prossima puntata de Il Cantante Mascherato. Infatti non ci sarà nessun dietrofront rispetto alla puntata d’esordio che ha inaugurato la terza stagione del music show. Infatti la notizia è arrivata proprio dalle anticipazioni che sono arrivate in vista dell’appuntamento del 18 febbraio. Anche nella seconda puntata quindi i concorrenti si si esibiranno duettando con personaggi famosi anzichè con esibizioni singole.

Questa è una differenza significativa rispetto agli appuntamenti visti nelle puntate delle due precedenti edizioni. Inoltre al momento, nonostante la conferma dei duetti, non si conoscono ancora i nomi dei cantanti che saliranno sul palco dello show condotto da Milly Carlucci venerdì prossimo. Andiamo quindi a vedere tutte le conferme che si hanno ad ora sul programma che sta macinando ottimi ascolti su Rai Uno.

Il Cantante Mascherato, confermati i duetti: cosa accadrà nella prossima puntata

Sono tante le conferme che arrivano sulla prossima puntata de Il Cantante Mascherato. Infatti durante il prossimo appuntamento saranno due i personaggi che verranno eliminati e quindi smascherati. Quel che è certo è che il primo sarà uno tra il Pesce Rosso e l’Aquila. I due misteriosi concorrenti infatti parteciperanno allo spareggio per contendersi l’accesso alla puntata, mentre il secondo sarà il personaggio che avrà la peggio nel corso della serata.

Inoltre avremo anche il primo smascheramento nei primi attimi del nuovo appuntamento, mentre il secondo invece avverrà solamente a fine puntata. In molti quindi sono curiosi di scoprire chi sarà il secondo cantante dietro le maschere. Infatti nel corso della prima puntata abbiamo visto che dietro la maschera di Gallina era presente Fiordaliso, in molti adesso sono convinti che dietro ad una delle maschere si nasconda Paolo Conticini. Vedremo quindi se la Carlucci riuscirà a ripetere gli ottimi ascolti della prima puntata.