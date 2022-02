“Ho dato qualche pugno”, Ida Platano racconta la sua sventura: è successo a Verona – VIDEO

Ida Platano è tornata su Instagram dove ha raccontato a tutti i fan la sua sventura: è successo a Verona.

L’amatissima dama di Uomini e Donne si trovava a Verona quando si è vista costretta ad intervenire con dei cazzotti: la sua reazione ha sorpreso tutti, figlio compreso. Scopriamo insieme cos’è successo.

Ida Platano si trovava a Verona con suo figlio Samu quando, nella giornata di domenica, qualcuno ha provato a derubarla. La dama del trono over a Uomini e Donne, su Instagram, ha raccontato che ad un tratto ha visto il suo cellulare nelle mani di un uomo: “Mentre stavamo passeggiando mi hanno rubato il telefono”.

La Platano ha sottolineato che per lo spiacevole episodio il piccolo Samu si è spaventato e non poco. “Non so come ho fatto.. Mi sono accorta guardando dall’altra parte e mi sono detta: ‘Che cosa fa quello con il mio telefono in mano?’ “. Ebbene, Ida non c’ha visto più: “Ve la racconto veloce, gli ho dato qualche cazzotto!!“.

Ida Platano fa a cazzotti per recuperare il cellulare che le avevano rubato: la reazione di suo figlio

Ida Platano passeggiava con suo figlio Samu a Verona, città che ama moltissimo, quando un uomo ha provato a portarle via il telefono. Nel momento in cui se n’è accorta la sua reazione è stata per tutti inaspettata: “Gli ho dato qualche cazzotto. Il telefono ormai ce l’aveva un altro, ma che dirvi.. L’ho recuperato!“.

L’influencer ha spiegato che la sua reazione è stata istintiva perché il fatto che qualcuno le avesse rubato qualcosa di suo l’ha infastidita moltissimo. “Ho iniziato a dirgliene di tutti i colori, però conclusione? Il mio telefono è qui con me”. Infine Ida Platano ha aggiunto che suo figlio Samu le ha detto: “Ho una mamma fortissima!”.