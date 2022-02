Green pass, scatta l’obbligo per gli over 50: 500mila lavoratori rischiano la sospensione

Oggi, martedì 15 febbraio, entra in vigore l’obbligo del Green pass al lavoro per gli over 50. Riguarda il settore pubblico e privato e circa mezzo milione di persone non sono ancora vaccinate. In caso di mancata presentazione della certificazione, il lavoratore sarà considerato “assente ingiustificato” e ne verrà sospesa la retribuzione. La norma resterà in vigore fino al 15 giugno, quindi chi non si vaccina rischia di non lavorare per quattro mesi.

Quali sono le regole

I lavoratori over 50 devono aver completato il ciclo vaccinale con due dosi di vaccino o una dose più guarigione per poter lavorare. Nel decreto si legge che “per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento”. Fino al 15 giugno i datori di lavoro, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione.

La sospensione può sussistere per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il lavoratore può essere adibito a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio”.

Le sanzioni

La violazione dell’obbligo comporta una sanzione da 600 a 1500 euro irrogata dal prefetto. In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata. In caso di omissione nel controllo, le persone addette alla verifica del Green pass sul posto di lavoro rischiano una multa da 400 a 1000 euro.