GF Vip 6, rivoluzione del palinsesto: Alfonso Signorini costretto al cambio di rotta

L’ultimo mese del GF Vip 6 di Alfonso Signorini sarà ricco di eventi: il primo arriva dal cambio di palinsesto

Alfonso Signorini costretto a prendere il timone della nave e portare i suoi gieffini verso una nuova rotta del tutto inattesa: un cambio di palinsesti improvviso che, chissà, potrebbe portare molti più ascolti a Cinecittà.

Uno stop durato una settimana per i gieffini della sesta edizione del reality show che hanno più voglia che mai di tornare in scena. Nella puntata di lunedì 14 febbraio, giornata di San Valentino, Alfonso Signorini ha dato una meravigliosa notizia ai suoi concorrenti: il GF Vip 6 torna con un doppio appuntamento, ma con una piccola variazione.

Inizialmente, infatti, il GF Vip 6 a partire da settembre è andato in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì ed il venerdì. Da questa settimana e fino alla finale del 14 marzo, invece, il doppio appuntamento è previsto per lunedì e giovedì, lasciando spazio il venerdì alla nuova serie con Vanessa Incontrada, Fosca Innocenti.

GF Vip 6, cos’è successo nell’ultima puntata

Nella puntata di ieri, lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, Alfonso Signorini ha organizzato una bella puntata a tema ripercorrendo tutte le storie d’amore presenti e passate del GF Vip. Da fuori la casa, Manuel Bortuzzo ha fatto una meravigliosa dedica a Lulù Selassié che, nonostante la distanza, resta la donna che vuole al suo fianco:

In più, Alfonso Signorini ha analizzato il triangolo Barù, Soleil e Davide: cosa c’è tra i tre? Il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato di semplice amicizia, nonché gelosia in questi termini. Inoltre, i telespettatori della puntata di ieri hanno assistito all’uscita di scena del neo entrato Gianluca Costantino che, anche nei sondaggi, è risultato essere il meno votato dal pubblico. In nomination, per la prossima puntata di giovedì ci sono finite Lulù, Katia e Soleil: tra di loro uscirà la seconda finalista, insieme a Dalia.

Con il cambio di programma del GF Vip 6, Alfonso Signorini dovrà vedersela con Doc – Nelle tue mani, fiction Rai che sta riscuotendo un successo pazzesco nelle prime serate del giovedì.