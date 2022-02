Enrico Brignano, brutte notizie: l’attore inizia a vacillare. Cos’è successo

Cattive notizie per l’attore romano Enrico Brignano, i primi segni di cedimento diventano evidenti agli occhi dei telespettatori

Enrico Brignano è impegnato da ben sette lunedì nella prima serata di Rai Due con il suo show Un’ora sola vi vorrei in cui porta in scena tutta la sua carriera da attore comico di teatro accompagnato da diversi ospiti.

Anche ieri, lunedì 14 febbraio, Enrico Brignano è andato in onda con Un’ora sola vi vorrei su Rai 2. Edizione speciale quella di ieri sera, Love Edition, in occasione di San Valentino che ha visto tra gli ospiti anche Arisa che, insieme a Marika Ayane, è in gara per l’inno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Una simpatica serata di leggerezza che, però, ha convinto soltanto 1.177.000 spettatori con uno share del 5%. In passato, Enrico Brignano ha fatto molto meglio: la prima serata con Stefano De Martino e Federico Zampaglione, del 28 dicembre 2021, detiene ancora il record con 1.719.000 ed uno share del 7,70%, numeri da capogiro per Rai Due, che però non sono ancora mai stati replicati.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 14 febbraio: il giorno di San Valentino

Complici tutti gli innamorati che si sono concessi una serata tutta per loro, accantonando la TV, anche Makari 2 con Claudio Gioè ha registrato un lieve calo che, nonostante tutto, ha vinto la gara di ascolti di ieri sera, lunedì 14 febbraio con 4.808.000 spettatori pari al 22.9% di share (lunedì 7 febbraio sono stati 5.418.000 spettatori pari al 25.4% di share). Per concludere con le reti Rai, poi, Presadiretta con Riccardo Iacona è stato visto da 1.157.000 spettatori con il 5.2% su Rai Tre.

La puntata del Grande Fratello VIP 6 dedicata all’amore nella Casa ha raccolto ben 3.347.000 spettatori con uno share del 22.5%, gli stessi che hanno assistito all’uscita di scena di Gianluca Costantino. Nella stessa puntata, però, sono finite in nomination Lulù, Katia e Soleil dalle quali uscirà la seconda finalista del reality show insieme a Delia Duran. La supremazia di Canale 5 con le sue trasmissioni è evidente, per quel che riguarda invece Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo ha raccolto 850.000 spettatori pari al 4.1% di share. Per concludere con Mediaset, Rete 4 ha raccolto 829.000 spettatori con il 4.7% di share grazie a Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica.