“È impossibile”, Belen Rodriguez guarda il GF Vip e scoppia a ridere – VIDEO

“È impossibile”, Belen Rodriguez guarda il GF Vip e scoppia a ridere. La showgirl argentina ha creato una storia esilarante su Instagram

La puntata di San Valentino si è rivelata particolarmente interessante per l’ex compagna di Stefano De Martino. I suoi fan social si sono divertiti a seguire i commenti nel video.

La puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip è stata particolarmente chiacchierata. Il reality di Canale 5 si appresta a vivere l’ultimo mese di diretta. La finale, procrastinata come lo scorso anno, è fissata per il 14 marzo. Anche dopo l’uscita di personaggi importanti come Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, non mancano gli spunti di interesse all’interno della Casa di Cinecittà. A pensarla così è anche Belen Rodriguez che ha guardato con molta attenzione lo show e si è adoperata in un commento davvero divertente sul proprio profilo Instagram. Non si è limitata a esprimere un semplice giudizio ma ha chiesto ai propri fan di rispondere ad un breve sondaggio.

“Sto guardando il GF. Ma secondo voi, è vero o ce lo stiamo immaginando?”. Il riferimento velato della showgirl argentina era al triangolo amoroso composto da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Il ritorno nella Casa del noto attore è sembrato surreale a molti e anche Belen non è stata da meno in fatto di commenti stupiti. Un teatrino che ha rischiato di sfociare nel ridicolo.

“Ma è vero? O non è vero? E’ impossibile!“, spiega l’ex di De Martino in una storia social. Il tutto è stato accompagnato da una sonora risata di gusto.

Le risate di Belen Rodriguez su Instagram: il video del suo commento al GF Vip

A dire la verità, specie su Instagram, la Rodriguez non è la prima Vip ad esprimere dei giudizi critici nei confronti del reality di Alfonso Signorini.

Rispetto alle risate divertite dell’argentina, Giulia De Lellis è stata nello specifico molto più critica. L’influencer romana, che prese parte alla seconda edizione del GF Vip, si è definita “scioccata” in relazione alla versione di quest’anno, rispondendo alla domanda specifica di un fan. Sulla stessa falsariga anche Tommaso Zorzi, vincitore della passata stagione. Parlando in particolare di Soleil Sorge e degli altri gieffini ha espresso la sua perplessità per alcune trame, definite “palesemente artefatte“, trovando il parere favorevole dei fan, che reputano la sesta annata meno attraente delle altre.