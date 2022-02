Denise Pipitone, nuova svolta? “Dai tabulati emergono stranezze”. Le nuove rivelazioni dell’ex pm Angioni aprono scenari importanti

Al momento per la Procura di Marsala l’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone è ad un binario morto, dopo l’ultima archiviazione decisa dal tribunale. Ma questo non significa che manchino le novità al riguardo.

Le ultime stanno arrivando tutte dal processo che si sta celebrando sempre alla corte di Marsala e nel quale è imputata l’ex pm Maria Angioni che all’epoca seguì per alcuni mesi l’inchiesta. La sua posizione invece non è stata archiviata e quindi il dibattimento sta andando avanti, non senza sorprese.

Al termine dell’ultima udienza, che è stata aggiornata al prossimo 25 marzo perché mancavano i testimoni citati, la Angioni ha incontrato i cronisti locali. E come riferisce il portale BlogSiciia.it, ha messo l’accento ancora una volta su quello che non la convince e che continua a sembrarle strano.

Denise Pipitone, nuova svolta? Le parole dell’ex pm Angioni al processo

“Dai tabulati emergono delle stranezze. Credo sia mancato un lavoro di polizia giudiziaria, non del pm che poi valuta”, ha detto. E ha posto l’accento sul fatto che le indagini abbiano mirato da subito su alcune persone come Jessica Pulizzi e Gaspare Ghaleb, la sorellastra di Denise e quello che all’epoca era il suo fidanzato. Entrambi sono usciti dall’inchiesta, una perché assolta in tutti i gradi e l’altro perché l’accusa di false dichiarazioni al pm è andata prescritta.

Maria Angioni si augura che qualcuno riprenda in mano i tabulati dell’epoca e li controlli di nuovo. E parla anche di nuove testimonianze. Come quella di un uomo che le ha riferito di un magazzino, un edificio di color verde che potrebbe essere stato decisivo per occultare la bambina. “A tutti quelli che mi riferiscono qualcosa io dico sempre: prendetevi le vostre responsabilità e andate dalle forze dell’ordine competenti. Poi, saranno loro a valutare se si tratta di elementi meritevoli di approfondimento, oppure no”.

Il succo del discorso che fa l’ex pm è uno solo: alcuni elementi che all’epoca erano sembrati minori o insignificanti, a distanza di 17 anni e mezzo invece potrebbero tornare utili. E per questi chi indaga non deve mollare la presa