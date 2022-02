Crisi Russia-Ucraina: cosa c’è all’origine della crisi che mette a rischio il mondo intero

L’attuale situazione si trascina, in realtà da un anno, quando la Russia ha dato il via a grandi manovre in Occidente, a detta del Cremlino in risposta alle iniziative della Nato.

Tra accordi diplomatici falliti e l’escalation militare che nelle ultime ore sembra rallentare, da mesi la questione tra Russia e Ucraina sta precipitando. Gli Usa vedono la pressione russa come un tentativo da parte di Putin di ritrovare il suo protagonismo nel mondo. All’origine del peggioramento delle relazioni tra i due Paesi dell’Est c’è l’intervento degli Stati Uniti che hanno sempre rifiutato di considerare Mosca come un interlocutore fondamentale. Ma quali sono i motivi che stanno spingendo il presidente Vladimir Putin ad inasprire la situazione?

Truppe al confine

L’attuale situazione si trascina, in realtà da un anno, quando la Russia ha dato il via a grandi manovre in Occidente, a detta del Cremlino in risposta alle iniziative della Nato. In effetti a Bruxelles si era deciso di creare una forza di intervento rapida e di spostare a rotazione militati dei vadi Paesi membri sul territorio di ex paesi satellite dell’Urss o repubbliche dell’Unione Sovietica (i Paesi Baltici).

Allargamento della Nato

Mosca chiede che si metta per iscritto che Ucraina e Georgia non entreranno nella Nato. L’allargamento a questi due Paesi però è impossibile, anche perché entrambi hanno conflitti aperti che non possono essere accettati in base al testo sull’allargamento della stessa Nato nel 1999.

Richieste russe

Nel documento che Mosca ha presentato agli Us e alla Nato prevedono condizioni che non possono essere accettate, come il ritiro delle truppe americane dai Paesi entrati nella Nato dopo il 1997. Inoltre Putin vorrebbe che venisse riconosciuta l’annessione alla Crimea, ma sa che anche questo è impossibile. Per accontentare tutti sarà necessario riprendere i negoziati sui vari trattati di limitazione degli armamenti. La Crimea ufficialmente resta parte dell’Ucraina e continuerà a vivere nel limbo, anche se è collegata alla Russia con un ponte e i suoi abitanti hanno passaporti russi.

Questione del Donbass

Gli accordi di Minsk prevedono la cessione di un’ampia autonomia, ma non potrà essere messa in pratica perché i nazionalisti ucraini condizionano di governanti di Kiev. La situazione potrebbe precipitare se i falchi in Ucraina decidessero di insorgere contro gli indipendentisti, soprattutto ora che il Paese ha ricevuto armi dall’Occidente. In questo caso Mosca interverrebbe come nel 2008 con la Georgia durante le Olimpiadi estive di Pechino.

Missili e scudi strategici

L’equilibrio che aveva assicurato la pace anche durante la Guerra Fredda è venuta mano fin dall’inizio della presidente Putin. Il motivo ufficiale era difendersi dal lancio degli ordigni da parte della Corea del Nord e dell’Iran. Ma di fatto, lo scudo difensivo Usa in Polonia e Repubblica Ceca (poi Romania), di fatto riduce la sicurezza russa, perché può intercettare eventuali armi nucleari lanciate da Mosca in risposta a un attacco eventuale dagli US. Per questo motivo la Russia ha abbandonato i tavoli dei negoziati.