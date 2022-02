Caso Epstein, il principe Andrea raggiunge un accordo economico con Virginia Giuffre

Il principe Andrea si è impegnato a pagare una somma che per ora resta riservata a Virginia Giuffre, nell’ambito del processo civile per le accuse di abusi sessuali. L’ammontare al momento resta riservato. Il reale intende fare una “donazione sostanziale” a un’organizzazione di beneficienza “in supporto dei diritti delle vittime” degli abusi, come scrive il New York Times. “È un accordo di massima ed entro un mese verrà notificata al giudice la richiesta di chiusura del processo nei suoi confronti”, hanno affermato i legali del principe.

Caso Epstein: il principe Andrea messo al bando dalla Royal Family

Ad Andrea era costato caro lo scandalo sessuale legato a Jeffery Epstein. Aveva infatti dovuto rinunciare ai gradi e agli onori militari, e perdere ogni incarico di rappresentanza a nome della Royal Family, che gli aveva revocato anche il diritto ad essere chiamato Altezza Reale.

La corte britannica in sostanza lo ha messo al bando, dopo che in passato era stato considerato il figlio prediletto della Regina Elisabetta II, fino a che non è stato travolto dallo scandalo del giro di giovani prede sessuali messe tanto tempo fa a disposizione di amici ricchi e potenti di Jeffery Epstein, morto in carcere nel 2019.