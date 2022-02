Canone Rai 2022, gli italiani sorridono: come richiedere l’esenzione. C’è una novità molto importante che tutti devono conoscere

Al di là dei rincari in bolletta, in questo periodo di crisi geopolitica, esistono anche dei tagli per alcune categorie di persone, che possono evitare di pagare la tassa annua per la tv di stato.

Questo periodo pandemico ha portato ad alcuni tagli e molti rincari. Dopo un’iniziale sospensione delle imposte nel periodo di massima emergenza, ora ci ritroviamo a dover pagare tutto con gli interessi. La crisi politica tra Europa e Russia ha spinto le bollette di luce e gas alle stelle, con aumenti che sfiorano i 1000 euro a famiglia. In questo clima riuscire a superare l’impasse finanziaria non è così semplice. A proposito di decisioni comunitarie sulle tasse, l’Italia si è impegnata verso l’UE per togliere il canone Rai dalla bolletta elettrica, a partire dall’inizio del 2023. Questa decisione è maturata visto che l’utilizzo della televisione non può essere riferibile direttamente al consumo dell’energia elettrica. L’imposta andrà scorporata, come era prima del 2016, quando il Governo Renzi prese questa decisione per combattere l’evasione fiscale.

Esistono delle precise categorie, che a prescindere dall’inserimento nella bolletta elettrica o meno, possono evitare di pagare la tassa sulla televisione di stato.

Previa comunicazione ufficiale, possono essere esentati dal canone Rai le seguenti categorie di persone:

coloro che non hanno un televisore in casa;

i cittadini di età superiore ai 75 anni con reddito annuo inferiore a 8 mila euro e nessun componente del nucleo con redditi propri;

i diplomatici e militari stranieri;

gli esercenti che si occupano della rivendita e riparazione di televisori tv.

Canone Rai 2022, la lista di tutti coloro che hanno diritto all’esenzione: cosa fare

Nei casi sopra menzionati, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito dell’imposta nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione.

I titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, che non presentano un televisore nella propria abitazione, e che quindi hanno diritto all’esenzione, devono necessariamente ripresentare l’apposita domanda anche per il 2022, altrimenti vedranno il naturale inserimento in bolletta.

LEGGI ANCHE >>> Postepay, una nuova truffa minaccia gli italiani: cosa sta succedendo

LEGGI ANCHE >>> UniCredit, tremano i clienti: arriva la notizia che allarma tutti

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato tramite l’applicazione online sul sito di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite raccomandata senza busta. L’indirizzo a cui spedire il tutto è il seguente:

“Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino“.

Va sottolineato come la dichiarazione presentata entro il 31 gennaio esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno. Chi invece provvederà ad inviarla tra il 1° febbraio e il 30 giugno, sarà esentato solo per il pagamento del secondo semestre dello stesso anno.