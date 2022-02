Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma drastica: era già tutto previsto

Le anticipazioni di oggi, martedì 15 febbraio, di Uomini e Donne fanno sapere che Gemma Galgani prenderà una decisione drastica

Gemma Galgani siede al Trono Over di Uomini e Donne da tanti anni, è maturata all’interno del programma, ma mai come stavolta ha preso una decisione irreversibile che sorprenderà il pubblico in studio e da casa.

Anche oggi, martedì 15 febbraio, dalle 14:45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni fanno sapere che, ancora una volta, al centro dello studio ci sarà Gemma Galgani che, da tempo ormai, è protagonista assoluta del Trono Over, ma in maniera negativa. Mentre la compagna di viaggio, nonché fedele amica, Ida Platano sembra aver trovato l’equilibrio con il nuovo cavaliere Alessandro, lo stesso non si può dire per lei.

Soltanto poche puntate fa, infatti, al dating show è arrivato un nuovo cavaliere con la sola intenzione di corteggiare la dama torinese. Ancora una volta, però, le aspettative di Gemma sono state deluse e potrebbe arrivare a troncare sul nascere questa conoscenza che, per quanto le riguarda, non s’ha da fare. Inevitabilmente, la sua drastica decisione scatenerà l’ira di Gianni Sperti e Tina Cipollari che aspettano sempre di poterle puntare il dito contro, ma questa volta gliel’ha servito su di un piatto d’argento.

Anticipazioni Uomini e Donne, decisione difficile per Matteo Ranieri

Intanto che il suo compagno d’avventura, Luca Salatino, si gode le prime esterne e conoscenze con le sue corteggiatrici, la storia è totalmente diversa per Matteo Ranieri che siede sul Trono Classico ormai da un po’. Nonostante il ruolo di tronista non sembrasse fare al caso suo e c’era una monotonia iniziale, le cose si sono movimentate vistosamente nel momento in cui è arrivata Denise nel parterre.

LEGGI ANCHE > > > Drusilla Foer, la commozione dell’artista: “Bisogna portare rispetto”

NON PERDERTI > > > Sanremo 2023, chi sarà il conduttore? Può succedere davvero

Tuttavia, le cose si stanno mettendo male, perché nella scorsa puntata siamo rimasti con Denise e Federica che hanno deciso di abbandonare lo studio in seguito ad un’accesa discussione con Matteo che sembra essere molto confuso tra le due. Il tronista, però, ha già fatto la sua scelta: dietro le quinte ha seguito Federica anziché Denise per la quale, fin qui, si è speso molto. Cosa succederà? Quel che è certo è che entrambe hanno deciso di non presentarsi oggi in studio.