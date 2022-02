Amadeus e Giovanna Civitillo, la Rai ha deciso: fan sbalorditi

Grandi novità per la carriera lavorativa di Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo: la proposta della Rai dopo Sanremo.

A distanza di 16 anni Amadeus e Giovanna ritornano a lavorare l’uno accanto all’altra. Dopo l’esperienza del 2006 che gli ha concesso di conoscersi, Ama e sua moglie faranno insieme una nuova esperienza ad “Affari tuoi”.

Dopo il successo riscosso con la 72esima edizione del Festival di Sanremo e le bellissime parole espresse dalla Civitillo nei confronti di suo marito, la Rai ha deciso per i due un nuovo futuro in tv. A partire dal prossimo 19 febbraio, Amadeus e Giovanna, insieme, terranno compagnia il pubblico di Rai Uno con sei imperdibili appuntamenti di “Affari tuoi – Formato famiglia”.

Il game show si dividerà in due parti: nella prima vedremo in gioco una famiglia comune, mentre nella seconda parte una famiglia vip. Raggiunta dal settimanale DiPiù Tv, l’entusiasmo di Giovanna in vista di questa nuova avventura è stato inconfondibile: “Più che emozionata sono molto felice”.

Amadeus e Giovanna nuovamente insieme in tv: la decisione della Rai ha sorpreso tutti

“Anche se ho fatto le mie esperienze professionali da sola, e ne sono orgogliosa, stare con mio marito e fargli da spalla è una gioia immensa“, con queste parole chiosate ai microfoni di DiPiù Tv, Giovanna Civitillo ha lasciato trasparire tutta la sua gioia in vista di “Affari tuoi” con Amadeus.

La showgirl catturò l’attenzione del celebre conduttore nel 2016 quando approdò a ‘L’Eredità’ nelle vesti di professoressa. Adesso che sono marito e moglie, la Rai ha deciso di riunirli anche in tv facendoli lavorare nuovamente insieme: “Ci permetterà di passare un po’ di tempo insieme”. Ebbene, come ha dichiarato la Civitillo, Amadeus nell’ultimo periodo è stato assorbito dal lavoro.

“Io vivo a Milano con nostro figlio Josè, mentre Amadeus lavora a Roma e ci raggiunge solo nei fine settimana“, ha detto la Civitillo a DiPiù Tv sottolineando che: “Anche se lui fa i salti mortali per passare con noi più tempo possibile, stare lontani non è semplice”. Infine Giovanna ha dichiarato che nonostante sia all’apice del successo, Amadeus non si è mai montato la testa.