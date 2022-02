Alex Belli e Delia Duran lo hanno rifatto: resa dei conti nella notte!

Nuova resa dei conti all’interno della Casa del Grande Fratello tra Alex Belli e Delia Duran. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte.

Tornano protagonisti assoluti Alex Belli e Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto un nuovo confronto in piena notte. Andiamo quindi a vedere cosa si sono detti: le parole intercettate dai microfoni del reality.

Nuovo confronto all’interno del reality tra Alex Belli e Delia Duran. Infatti prima del termine della puntata del lunedì sera, l’attore italiano ha voluto portare l’ex fidanzata in camera per un confronto. L’intenzione di Alex era proprio quella di far capire a Delia il motivo della sua presenza nella casa e perché ha accettato la proposta di Alfonso Signorini. Un siparietto che ha appassionato milioni di telespettatori.

Infatti i microfoni del reality hanno intercettato le parole di Alex che ha comunicato: “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso” – l’attore ha poi continuato – “Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking“. Andiamo quindi a vedere la risposta della modella Venezuelana.

GF Vip, Alex Belli a Delia Duran: “Sono qui per te”

Delia Duran è apparsa scossa dalla confessione di Alex Belli. Infatti la modella venezuelana inizialmente ha risposto: “Sono andata in overbooking perché ballo? Perché provoco? Perché gioco?“.

La gieffina ha poi preso la situazione in mano ed ha attaccato l’ex partner affermando: “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo“. Alex Belli ha quindi deciso subito di controbattere ricordando di aver fatto un passo indietro quando la stessa Delia le chiedeva di lasciarla stare.

Per l’attore quel passo indietro è stata la dimostrazione d’amore più grande che poteva darle. Belli ha poi ribattuto: “Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti. Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa“. Adesso quindi i telespettatori non aspettano altro che la prossima puntata per capire come si svilupperà la dinamica.