WhatsApp, i migliori auguri per San Valentino: le frasi e le immagini più belle

WhatsApp può essere un ottimo strumento per augurare un felice San Valentino a tutti coloro che hanno una relazione a distanza: i messaggi da inviare.

Tra i tanti servizi che ci permettono di raggiungere chiunque, in qualunque parte del mondo, troviamo senza ombra di dubbio WhatsApp. Infatti l’applicazione di servizio di messaggistica istantanea potrà tornare utile specialmente per inviare un felice San Valentino al proprio caro: ecco i messaggi più belli.

Oggi è il giorno preferito da tutti gli innamorati, San Valentino, in cui milioni di coppie non solo si scambiano pensierini, ma anche frasi ed immagini da scambiare su WhatsApp. Da tempo oramai l’app di messaggistica è il principale veicolo su cui inviare gli auguri, che sia Natale, Capodanno o Pasqua. Spesso però non tutti riescono a trovare il giusto messaggio romantico, specialmente durante la festa degli innamorati. Andiamo quindi subito a vedere le migliori frasi da inviare su WhatsApp.

“ Oggi è la festa di San Valentino ovvero quella dei cuori in fiamme e dal mio ti mando una scintilla che più del sole brilla, sperando che sul tuo viso accenda un dolce sorriso”.

“ Ho sempre pensato che in questo mondo rotondo una persona avrei incontrato, una persona a cui avrei potuto donare il mio cuore, la voce, il mio respiro, il mio Amore. ora ti tengo tra le braccia, ti guardo e ringrazio da quel giorno, ogni giorno”.

“ Sei l’amore che colora ogni poesia, che accende mille stelle, che illumina la mia vita. Buon San Valentino”.

“La lontananza non può che alimentare l’irresistibile voglia di vedersi. Siamo lontani dagli occhi, ma non dal cuore. Buon San Valentino dolcezza mia”.

“Oggi è San Valentino e vorrei dirti qualcosa di carino, ma non trovo le parole. Ah, se solo i baci fossero parole: potrei fare discorsi interminabili”.

Andiamo quindi a vedere le migliori foto da inviare sull’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp, le migliori immagini per San Valentino: quali inviare

Ma durante l’era delle GIF, mandare solamente una frase su WhatsApp per San Valentino potrebbe non bastare, per questo si può ricorrere alle Immagini. Partiamo quindi subito da un’immagine che è un pò un classico dei messaggi d’auguri, stiamo parlando di una rosa con sotto scritto Buon San Valentino.

Poi invece possiamo passare ad una combinazione tra l’immagine e le frasi. Infatti spesso per fare felice la nostra dolce metà, possiamo inviare un’immagine con al suo interno una frase romantica. Un grande classico è proprio la frase di Antoine de Saint-Exùpery: “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione“.

Infine chiudiamo con un grande classico, ossia una bella immagine con su scritto “I love you” su sfondo rosso, il colore dell’amore e che caratterizza la festività di San Valentino.