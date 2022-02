Uomini e Donne, ex tronista lotta contro il cancro: “E’ dura”. Confessione choc – VIDEO

Dopo una lunga assenza sui social, ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un messaggio choc: “Il carcinoma è tornato”.

Dopo due lunghe battaglie per Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato il momento di combattere nuovamente contro il carcinoma. La notizia diffusa dalla stessa Angla su Instagram ha lasciato increduli tutti i suoi fans.

Angela Artosin dopo una lunga assenza dai social è tornata questo pomeriggio con una notizia che mai nessuno avrebbe voluto leggere. L’ex tronista di Maria De Filippi ha raccontato con un lungo messaggio che il carcinoma “è tornato più forte e cattivo delle prime due volte”.

La Artosin, infatti, già durante la sua prima gravidanza ha combattuto contro una forma rarissima di carcinoma. Adesso che il tumore si è ripresentato per la terza volta l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che dovrà sottoporsi a vari interventi e lo farà da sola.

Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, ritorna su Instagram con una notizia choc: “Spero capiate perché sono scomparsa”

La Artosin è tornata su Instagram dove ha lasciato i suoi followers senza parole. La notizia del carcinoma ha colto tutti impreparati: dopo le prime due volte, nessuno mai avrebbe voluto che si fosse ripresentato. Su Instagram l’ex tronista ha scritto: “La vita mi sta massacrando di sfighe”.

Parole accompagnate da un lungo pianto come la stessa Angela ha sottolineato: “Scrivo a voi e piango. Essere forti questa volta è dura”. La 37enne, come si denota dalle sue parole è sola, senza nessuno che le stia accanto per sostenerla. A darle la forza per combattere sono i figli Ismi e Sante. Intanto l’affetto dei fans non è venuto meno, Angela è stata inondata di direct: “Grazie a tutte per i messaggi, davvero. Non ho le forze per rispondere ma vi ho nel cuore“, ha concluso l’ex tronista di Maria De Filippi.