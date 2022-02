Uomini e Donne, confermata la gravidanza: l’annuncio manda in delirio il pubblico

L’annuncio tanto atteso è finalmente arrivato. Il pubblico di Uomini e Donne non sta più nella pelle.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione – quella dell’esordio sul piccolo schermo -, ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori.

La chiave del successo del dating show condotto è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza amano scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over. Sono veramente tante le star di questo programma che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e una di queste è sicuramente Cecilia Zagarrigo.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo conferma la gravidanza: l’annuncio manda in delirio il pubblico

Da giorni non si parlava d’altro. Cecilia Zagarrigo era il nome che rimbalzava da un giornale all’altro per via di una gravidanza non ancora confermata. Un po’ di suspance ha sicuramente rincarato l’entusiasmo del pubblico che oggi ha appreso dall’ex protagonista di Uomini e Donne la notizia della gravidanza. Proprio nel giorno di San Valentino.

Ha cercato la dolce metà all’interno del programma di Maria De Filippi più volte: prima corteggiando Oscar Branzani e poi Luca Onestini. Entrambe le volte senza fortuna. Ha poi preso parte come tentatrice a Temptation Island Vip, precisamente nel 2019.

Dopo tanto navigar arriva Moreno Casamassima. I due si conoscono da circa 7 anni. Con una foto che la ritrae tra le braccia del fidanzato, la Zagarrigo mostra alcune immagini dell’ecografia e a corredo scrive: “Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo”. Tanti anni di amicizia trascorsi nella paura di rovinare quel rapporto puro che li teneva uniti.

“Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: ‘io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli’. E io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te. Possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre”.