Superbonus 110%, stretta sulla cessione del credito: novità in vista. Il governo ha messo alcuni paletti e presto cambierà tutto

Un solo passaggio e certificato: è questa la grande novità del 2022 per il Superbonus 110% ma più in generale per tutti quelli che hanno maturato un credito fiscale. Nel dl Sostegni ter è specificato il divieto di cessione a terzi.

In sostanza, l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura potrà cedere il credito ad un addetto ai lavori. Ma sarò anche l’ultimo passaggio perché quest’ultimo non potrà cederlo a sua volta. E chi abbia maturato crediti prima del 27 gennaio 2022, quando è entrato in vigore il decreto potrà cedere una volta sola entro il 17 febbraio.

Una stretta che rischia di bloccare parzialmente o definitivamente un settore già in profonda crisi, ma dettata dai numeri. Le inchieste portate avanti da diverse procure in Italia hanno accertato truffe per un valore di 4,4 miliardi di euro: crediti per lavori pianificati ma senza in realtà nessun cantiere aperto. Succede anche questo e penalizza come al solito le imprese oneste.

Il primo effetto immediato è stato il blocco temporaneo da parte di diversi istituti di credito, oltre che Poste Italiane e Cdp (Cassa depositi e prestiti). Tutto in attesa di una interpretazione chiara della nuova norma per capire se la cessione multipla potrà tornare attiva.

Superbonus 110%, stretta sulla cessione del credito: sta per cambiare di nuovo tutto

In realtà, come anticipa Quotidiano.net, Poste Italiane sarebbe già pronta per riattivare la piattaforma per l’acquisto dei crediti d’imposta dopo averla sospesa nei giorni scorsi. Lo scopo del governo, che sta lavorando insieme ai tecnici, è quello di modificare il dl Sostegni ter, rimodulando la cessione dei crediti.

LEGGI ANCHE >>> Superbonus e altri bonus edilizi: come potrebbero cambiare

LEGGI ANCHE >>> Superbonus, Draghi e Franco: “Una delle truffe più grandi della Repubblica”

Queste però dovranno avvenire tra istituti vigilati dalla Banca d’Italia e con passaggi tra banche e intermediari che appartengano allo stesso gruppo. Quindi sarà di nuovo possibile, ragionevolmente entro la fine di questo mese, una cessione multipla del credito vigilata. E sarà anche introdotto un codice identificativo su ogni operazione per risalire al primo titolare del credito e quindi alla documentazione che attesti gli effettivi lavori.