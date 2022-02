“Sparirà definitivamente”, colpo di scena in casa Google: utenti sbigottiti

Spunta un nuovo aggiornamento per Google, con due servizi che spariranno definitivamente. Dopo la notizia utenti senza parole.

Svolta per Google che continua il suo processo di rinnovamento. Infatti il colosso di Mountain View a breve eliminerà due servizi. Gli utenti rimangono senza parole dopo l’ultimo provvedimento: cos’è successo.

Un nuovo annuncio sul proprio blog ha spiazzato tutti gli utenti di Google che a breve dovranno dire addio a due servizi. In molti l’hanno definito l’ennesimo flop del colosso di Mountain View che sì si distingue per il suo velocissimo motore di ricerca, ma spesso è stato criticato per i nuovi servizi lanciati. Critiche legittime visto che alcuni di questi servizi già in passato sono stati ritirati dal mercato.

Così nella giornata di ieri il colosso ha rivelato al suo pubblico che a breve spariranno Currents ed anche un’altra funzione che non è riuscita mai a guadagnare appeal come Google Plus. Proprio quest ultimo servizio è stato un tentativo dell’azienda di creare un social network, ma il servizio non ha mai sfondato ed è stato chiuso nell’aprile 2019. Così il colosso ha deciso di mantenere il servizio a livello aziendale. Infatti la funzione cambiò solamente nome in Currents all’interno di G Suite come strumento di comunicazione interno. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli.

Google, ritirati Plus e Currents: l’ultimo provvedimento

Google ha quindi deciso di giustificare il provvedimento con una nota sul suo blog. Infatti all’interno si legge come dal lancio di Spaces, molti clienti hanno riferito di apprezzare la stretta integrazione con i prodotti Google Workspace, inclusi Gmail, Calendar, Drive e Meet, e la perfetta esperienza di collaborazione.

Inoltre Spaces è presente dallo scorso anno e per questo motivo l’azienda di Mountain View sembra proprio disposta a sacrificare i Currents. L’obiettivo è quindi portare l’utenza i contenuti e le community rimanenti nella nuova esperienza Spaces a partire dal 2023. Nel post il colosso ha spiegato che verranno aggiunte alcune nuove funzionalità di comunicazione prima della definitiva chiusura di Currents.

Tra queste potrebbe esserci il supporto per comunità più grandi, investimenti nella ricerca avanzata, strumenti per la moderazione dei contenuti e altro ancora. Inoltre sempre l’azienda ha deciso di investire in ricerca e rilevabilità, nelle funzionalità della piattaforma per lo sviluppo di app e sicurezza e conformità di livello aziendale. Quindi si punterà sulla protezione dei dati, la prevenzione della perdita di dati (DLP) e supporto di Vault.