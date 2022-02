Regalo di San Valentino in diretta a Mattino 5: Federica Panicucci emozionata – VIDEO

Regalo di San Valentino in diretta a Mattino 5: Federica Panicucci emozionata. L’episodio non è passato inosservato, come mostrato nel video

La presentatrice del programma di Canale5 è sempre tra le più apprezzate della televisione privata. Ha ricevuto uno splendido mazzo di rosse dal suo compagno Marco Bacini.

Oggi come tutti sanno è la festa di tutti gli innamorati. Nella tradizione classica occidentale, San Valentino rappresenta un momento ideale per celebrare l’amore e le proprie relazioni sentimentali. Anche in televisione il tema ricorrente in questo 14 febbraio è il cuore e Cupido. Un episodio molto divertente a riguardo è avvenuto durante la puntata odierna di Mattino Cinque, in onda come tutte le mattine sulla rete ammiraglia Mediaset. A presentare c’era la bellissima Federica Panicucci, padrona di casa insieme a Francesco Vecchi. Ad un certo punto, sul finire della trasmissione, è stato portato in studio un magnifico mazzo di rose rosse. La conduttrice è apparsa assolutamente stupita ed emozionata, specie dopo aver appreso che si trattava di un regalo speciale da parte del suo attuale compagno (e futuro marito) Marco Bacini.

Ad assistere al tutto, impassibile e divertito c’era anche Francesco Vecchi, che rispetto al passato sembra aver ricucito il rapporto con la collega. Si era parlato di alcune frizioni, ma ad oggi è tutta acqua passata. Una bella sintonia tra i due è ormai all’ordine del giorno, per la felicità di tutti gli ascoltatori e per il bene del format.

Mazzo di rose per San Valentino a Federica Panicucci: la scena a Mattino 5 è emozionante – VIDEO

Qualcuno per caso ha ricevuto delle rose?!😃 Buon #SanValentino a tutti! Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 vi aspetta domani come sempre su #Canale5 pic.twitter.com/xIbHx8EV3F — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022

Federica Panicucci appena ricevuti i fiori ha dichiarato: “Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui. E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino?”.

Vecchi prontamente ha detto: “Ma io lo ho già augurato”, uscendo dall’impasse salutando il pubblico e dando appuntamento a domani.

Ovviamente in molti si sono domandati se la scenetta fosse stata orchestrata già alla vigilia, con il benestare di Bacini o se si sia trattato di una vera sorpresa. Fatto sta che alla fine lo scopo è stato raggiunto.