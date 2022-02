“Lo farò nella prossima puntata”: sui social spunta la promessa di Belen Rodriguez a un suo fan!

Belen Rodriguez ha deciso di fare una promessa ad un suo fan su Instagram. Tutto accadrà nella prossima puntata de ‘Le Iene Show’: i dettagli.

Sempre attentissima sui social network, Belen Rodriguez ha deciso di fare una promessa ad un suo follower su Instagram. Infatti la promessa potrebbe essere mantenuta già durante la prossima puntata de ‘Le Iene Show’: ecco cosa potrebbe succedere.

Sono stati mesi difficili per Belen Rodriguez, che ha dovuto affrontare anche la rottura con Antonino Spinalbese. Nonostante ciò la showgirl è piena ancora di vitalità e carica per il suo nuovo impegno televisivo alla guida de ‘Le Iene Show‘. Un vero e proprio sogno per l’argentina che sognava di condurre la trasmissione dal suo arrivo in Italia a 18 anni. Ora finalmente quello che era un sogno è diventato realtà. Dopo la prima puntata, inoltre, sono stati tantissimi i complimenti per la 37enne argentina.

Le uniche critiche per Belù sono arrivate a causa del look considerato esagerato, per alcuni troppo provocante, la frangetta, i ritocchini alle labbra e il trucco eccessivo. Per questo motivo un follower ha provato a far notare il tutto alla showgirl sul suo profilo Instagram. Infatti in un commento l’utente ha scritto: “Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza“. Un commento senza di ombra di dubbio carino. Andiamo quindi a vedere la risposta della modella argentina.

Le Iene, Belen Rodriguez promette: “Lo farò la prossima puntata”

Dopo il commento del fan, Belen Rodriguez ci ha tenuto a fare una promessa al follower. Infatti con schiettezza e senza alcun filtro la showgirl ha risposto: “Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!“. Nel corso della trasmissione, Belen è finalmente apparsa raggiante e sorridente. In molti hanno giustificato i sorrisi con il riavvicinamento a Stefano De Martino, anche se i due hanno smentito tutte le voci a riguardo.

Dopo l’addio ad Antonino, dal quale la scorsa estate ha avuto la piccola Luna Marì, la Rodriguez è tornata a rivedere il conduttore di Rai Due. Nonostante ciò nemmeno i fratelli Cecilia e Jeremias non hanno però fornito ulteriori dettagli. Infatti al momento la showgirl vivrebbe da sola insieme ai suoi due figli, Santiago e Luna Marie. Stefano e Belen resteranno per sempre legati al piccolo Santiago, che gli ha permesso anche di trascorrere le vacanze di Natale insieme.