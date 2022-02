Peacock, grandi novità per gli abbonati Sky e Tv Now: tutti i dettagli sulla piattaforma

Peacock arriva in Italia. Il servizio streaming video on demand statunitense sarà disponibile per gli abbonati Sky e Now con Pass Entertainment.

Di proprietà di NBC Universal, la piattaforma statunitense Peacock a partire da domani, martedì 15 febbraio 2022, sarà disponibile in Italia per tutti gli abbonati Sky e Now con Pass Entertainment.

Peacock, come Netflix, Disney+, Prime Video, Paramount+, Crunchyroll, HBO Max e Hulu, è un’importante servizio streaming di video on demand di proprietà di NBC Universal. A partire da domani, martedì 15 febbraio, oltre che negli Stati Uniti sarà disponibile anche in Italia.

Gli abbonati Sky e Now con Pass Entertainment avranno accesso a tantissimi contenuti, tra cui: Film, Tv Show e Peacock Originals. Ma andiamo nel dettaglio. In Peacock Originals saranno disponibili i titoli in uscita tra film e serie televisive. In Tv Show saranno presenti i grandi cult come Colombo, Will & Grace, Parks and Recreation, etc. Non mancheranno in questa sezione i drammi di successo e i reality come Real Housewives di New York, Real Housewives di Beverly Hills, etc.

Peacock arriva in Italia: tante novità per gli abbonati di Sky e di Now con Pass Entertainment. I dettagli

Come dicevamo inizialmente, oltre alle sezioni Peacock Originals e Tv Show, la piattaforma statunitense offrirà agli abbonati Sky e Now con Pass Entertainment anche la sezione Film. Qui sarà possibile trovare i grandi titoli come: Beethoven, Apollo 13, Cattivissimo Me, Il gladiatore, Ted , Minions, etc.

Infine i contenuti di Peacock saranno disponibili anche in modalità On Demand su My Sky e Sky Q oltre che su Sky Go. A contraddistinguere la piattaforma statunitense dalle altre concorrenti sono le tariffe base offerte agli utenti con abbonamento gratuito e soli 5 minuti di pubblicità ogni 60 minuti.