No al Green Pass e fondi PNRR: presidio dei disoccupati all’Inps di Napoli

I Cobas ed il Movimento 7 Novembre hanno organizzato un presidio davanti la sede dell’INPS di Napoli per chiedere l'abolizione del green pass, la sanificazione ed il tracciamento dei contagi a carico dei datori di lavoro, quarantena e malattia pagate al 100%. Considerano importante la vaccinazione come misura di salvaguardia individuale della salute, ma allo stesso tempo denunciano che il green pass sia stato strumentalizzato dai proprietari delle industrie e delle aziende per evitare di rispettare i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, e che quindi non sia stato e non sia utile ad arginare i contagi. Chiedono inoltre che i fondi legati al PNRR previsti per progetti sociali in Campania siano il prima possibile ed in modo trasparente destinati all’ inserimento occupazionale di disoccupati e persone in difficoltà.