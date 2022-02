Meteo, vortice di San Valentino in atto: tutti i dettagli

Un vero e proprio vortice di San Valentino sta colpendo il Meteo Italiano. Infatti nelle prossime ore avremo neve e pioggia sul Paese.

Nel corso di lunedì, l’Italia sperimenterà l’arrivo del nuovo vortice di San Valentino, che permetterà al paese di rientrare in piena stagione invernale. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e quali zone saranno colpite.

San Valentino è la festa degli innamorati, ma senza ombra di dubbio sta portando non pochi grattacapi al meteo italiano. Infatti dopo settimane di assoluta stabilità e temperature ben al di sopra delle medie stagionali, avremo un vortice ciclonico pronto ad agire sul paese. Questa corrente fredda ha iniziato ad investire prima la Francia, per poi fare il suo ingresso sul Mar Mediterraneo, attraverso la Porta del Rodano. In successione un nuovo vortice si attiverà sul Mar Ligure in grado di determinare una fase di maltempo piuttosto marcato al Nord.

Inoltre proprio a causa delle temperature basse, la neve potrebbe arrivare fino in pianura, specie sul Piemonte, sulla Lombardia e sull’Emilia centrale. In termini specifici questi fenomeni vengono chiamate nevicate da rovesciamento. Nelle prossime ore anche la catena montuosa delle Alpi è pronta a fare il pieno di accumuli abbondanti, dopo un lungo periodo di siccità. Arriva quindi un anomalo inverno, che sta colpendo il paese improvvisamente e che riporterà la neve sulle cime montuose ma anche in pianura.

Meteo, in atto vortice di San Valentino: forte vento e neve anche in pianura

In queste ultime ore un vero e proprio vortice di San Valentino si sta intensificando sul paese. Infatti una corrente fredda proveniente dalla Francia sta riportando sul paese venti forti, precipitazioni ed anche nevicate in pianura su diverse zone della penisola. Allo stesso tempo caleranno anche le temperature sul paese, con il calo termico che non farà sconti a nessuno. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un netto peggioramento sull’intero settore. Nelle prossime ore il maltempo si andrà ad intensificare specialmente sulle regioni ad ovest. Le precipitazioni inizieranno a cadere dal pomeriggio, mentre invece le nevicate colpiranno gran parte delle vette Alpine ed il Piemonte in pianura. Le temperature risulteranno in netto calo, con massime dai 4 ai 9 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo nubi irregolari con piogge e rovesci sulle tirreniche e Marche. Invece sulle regioni della cosa adriatica avremo una situazione più soleggiata. Sull’Appennino tornerà a cadere la neve a partire dai 1200 metri. Le temperature risulteranno in calo, con valori che andranno ad oscillare dai 9 ai 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una nuvolosità irregolare con qualche isolata precipitazione su Nord Campania. Altrove invece avremo una situazione pressoché nuvolosa un po’ ovunque ma priva di piogge. Le temperature anche qui saranno in diminuzione, con valori massimi che si attesteranno dai 12 ai 17 gradi.