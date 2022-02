La “marcia su Roma” dei no-vax: il corteo in piazza Venezia viene fatto spostare dalle forze dell’ordine

“Siamo qui in piazza Venezia, il punto nevralgico della città, per chiedere alle istituzioni di ascoltarci. Non andrò via finché non ci riceveranno. Sono disposto a dormirci”, ha affermato Marco Liccio, leader dei no-Vax di Torino a Roma, intervistato dall’Adnkronos.

Gli elicotteri delle forze dell’ordine stanno sorvolando piazza Venezia a Roma, dove oggi è attesa la protesta che i no-Vax hanno annunciato sulle chat di Telegram. Sul posto, camionette, idranti e agenti di polizia.

Sono previste circa cinquecento persone, ma potrebbero anche essere di più, per quella che hanno definito “marcia” sulla capitale in direzione dei “palazzi del potere”. La protesta è attesa dalle 10 alle 13 di oggi, lunedì 14 febbraio. Da domani gli over 50 non vaccinati non potranno più andare al lavoro. Negli ultimi giorni i carabinieri del nucleo informativo e la Digos hanno analizzato le char per capire soprattutto la portata della manifestazione.

Prima dell’evento sono stati istituiti divieti di sosta e rimozione dei veicoli al Circo Massimo, via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e piazza della Bocca della Verità tra l’Arco di Giano e il marciapiede del parcheggio.

Il piano per blindare il Circo Massimo prevede controlli a tappeto su tutte le strade di accesso a Roma. Ieri pomeriggio Nicola Franzoni, leader del “fronte di liberazione nazionale”, ha postato un video che lo ritrae mentre dà indicazioni ai possibili partecipanti, per evitare di essere intercettati dalle forze dell’ordine.

