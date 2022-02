#ItaliaDIMMIdiSì: a Roma il flash mob di San Valentino per la cittadinanza italiana

“Questa è una proposta seria. Mi vedi? Di cosa hai paura? È una vita che ci conosciamo. #ItaliaDIMMIdiSì”. Riprendendo una scena del film ‘Love Actually’ e accompagnati dalle note di ‘Brividi’, gli attivisti della Rete per la riforma della cittadinanza hanno portato a Roma un flash mob romantico per celebrare un San Valentino speciale. L’azione rientra nella campagna ‘Dalla parte giusta della Storia’ e fa seguito alla challenge #ècambiatoQUASItutto, lanciata sui sociali lo scorso 5 febbraio, in occasione dei 30 anni dell’attuale legge. “Quello che noi stiamo chiedendo è il riconoscimento di un diritto, non un privilegio”, spiega Kaaj che in Italia è nata e cresciuta “a pan di stelle e Zecchino d’oro. Noi vogliamo un posizionamento, da quale parte della storia vogliamo essere: dalla parte che ha messo da parte gli schieramenti per una norma di diritto o chi continua a imporre un punto di vista che però non corrisponde con la realtà?”