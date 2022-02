GF Vip 6, una visita inattesa all’esterno della casa fa scattare la censura: cos’è successo

Al GF Vip 6 scatta la censura. Urla e messaggi inattesi il motivo. Ma cos’è successo realmente.

Mancano poche ore all’inzio di una nuova puntata del GF Vip 6. Dopo la sosta di venerdì gli argomenti che verranno vagliati saranno diversi.

In primis si parlerà di una Delia Duran scatenata: del bacio a Barù e del flirt con Antonio Medugno. La Pantera sudamericana si è lasciata sfuggire al giovane napoletano “occhio per occhio dente per dente”. Questa frase non è piaciuta a lui, che non vorrebbe essere solo un ripiego.

Altra bomba sarà l’ingresso nella casa di Alex Belli che a quanto pare vorrebbe ricucire i rapporti con le sue “due donne”. L’attore dunque potrebbe dichiarsi a Soleil o cercare un modo per portare quest’ultima ad abbracciare l’amore libero di cui sono portavoce lui e Delia Duran.

Ci sarà spazio anche per una sorpresa fatta da Manuel Bortuzzo per la sua dolce metà: Lulù Selassié. La loro storia prosegue a gonfie vele anche dopo l’uscita di lui dalla casa. La principessina conta le ore e i giorni che la separano dal suo amore. Stamattina però lei e sua sorella hanno ricevuto una visita del tutto inattesa.

GF Vip 6: sorpresa per Lulù e Jessica Selassié

Il trio si è sciolto, ma solo temporaneamente. Il legame tra le sorelle Selassié è fortissimo come dimostra il gesto di Clarissa. Questa mattina la principessa uscita dal programma insieme a sua madre si è recata fuori dalle mura della casa del Gf Vip 6, per lanciare dei messaggi a Lulù e a Jessica. Dopo le urla, Lulù ha capito che a gridare erano proprio sua sorella e sua madre, e così emozionata ha cercato di urlare a sua volta.

Poco dopo ad arrivare in giardino è stata anche Jessica, che ha così ascoltato le voci di Clarissa Selassié e di sua madre. In quel momento la regia ha censurato il momento. Non è chiaro dunque quello che è accaduto in quei frangenti in cui è stato tolto lo schermo. Forse hanno voluto parlare del più e del meno o forse fornire dettagli importanti della vita al di fuori del loft in cui vivono Lulù, Jessica e gli altri vipponi. La verità forse verrà a galla nel corso della puntata.