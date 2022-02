GF Vip 6, ad un passo dalla finale: spunta il nome dell’eliminato di stasera

La finale del GF Vip 6 è ad un passo, manca soltanto un mese affinché le luci a Cinecittà si spengano: spunta il nome del prossimo eliminato

Questa sera, lunedì 14 febbraio, ci sarà un amaro San Valentino per qualcuno: dei tre in nomination uno di loro sarà fuori dalla casa del GF Vip 6. I sondaggi parlano chiaro: ecco chi è l’eliminato.

Nella scorsa puntata del GF Vip 6, sono finiti in nomination Antonio Modugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Tutti e tre sono entrati in corso d’opera al reality show, ciononostante hanno lasciato la loro impronta al programma, in un modo o nell’altro.

Tuttavia, uno di loro questa sera dovrà per forza abbandonare la casa: ormai il tempo stringe e tra esattamente un mese le luci a Cinecittà caleranno. Gli autori del reality show hanno lanciato un sondaggio chiaro durante l’ultima puntata: chi vuoi salvare? Soltanto uno dei tre nominati dovrà lasciare la casa ed assistere dallo studio alle vicende dei suoi compagni d’avventura.

GF Vip 6, chi vuoi salvare? I risultati del sondaggio

Nel sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it, tra Antonio Modugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino, il pubblico ha deciso a mani basse di salvare il tiktoker a discapito degli altri due concorrenti del GF Vip 6. In particolare, Gianluca Costantino ha riscosso un bassissimo successo con appena 15,39% a differenza del 36,47% di Kabir Bedi e Antonio Modugno che è stato salvato da quasi il 50% dei votanti, quasi 1.650. Come sempre, i sondaggi sono soltanto per raccogliere l’opinione pubblica, ma non è detto che le cose vadano esattamente come votato dai partecipanti al sondaggio.

Fermo restando che, la supremazia del tiktoker è evidente non solo dai sondaggi, ma anche sui social dov’è uno dei più amati. In comune, tutti e tre hanno il fatto di essere entrati al GF Vip 6 in corso d’opera, pertanto nessuno di loro è avvantaggiato, sebbene Kabir sia entrato un po’ prima rispetto ad Antonio e Gianluca: quest’ultimo ha ricevuto il più basso numero di voti, forse per il suo rapporto con Jessica o perché non si è integrato abbastanza nel reality show.