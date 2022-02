Elettra Lamborghini, gaffe terrificante: proclama la Miss Italia sbagliata. Ha vinto la napoletana Zeudi Di Palma, ma è successo di tutto

Doveva essere proclamata il 19 dicembre, i casi di Covid fra le aspiranti hanno costretto a rinviare tutto e finalmente abbiamo una nuova Miss Italia. Lei è Zeudi Di Palma, ma prima della proclamazione è successo di tutto per ‘colpa’ di Elettra Lamborghini.

C’era lei sul palco del Casinò di Venezia, scelto per la diretta della finale trasmessa dalla piattaforma Helbiz Live, insieme ad Alessandro Di Sarno. Ed è stata lei a leggere il nome della vincitrice che ha ricevuto la fascia e la corona di Miss Italia 2021, da portare almeno fino al prossimo autunno.

Solo che la proclamazione della vincitrice si è trasformata in una gaffe terrificante. Perché come racconta TvBlog, ad Elettra è stata consegnata una busta con il nome sbagliato, quello della terza classificata che lei ha preso per prima. E così in un primo tempo Zeudi era stata messa sul gradino più basso del podio mentre in realtà era la nuova regina. Panico generale, uno degli avvocati che supervisionavano il concorso ha capito subito l’inghippo ed è stato posto rimedio. Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia, la seconda classificata è Miss Rocchetta Bellezza Basilicata, Gabriella Bagnasco, e la terza è Miss Campania, Lorena Tonacci.

Elettra Lamborghini, gaffe terrificante: chi è la nuova Miss Italia 2021?

Napoletana, 20 anni, Zeudi Di Palma è diplomata al liceo scientifico e ora studia adesso Sociologia all’Università. Dopo un lungo percorso, è stata incoronata dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani, insieme al sindaco di Venezia, Brugnaro. Con loro in giuria c’erano Carolina Stramare (Miss Italia 2019), la presidentessa Elisabetta Franchi, Arturo Brachetti, Jonathan Kashanian, Flaminia Bolzan e le finaliste eliminate che hanno votato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zeudi Di Palma (@zeudidipalma)

LEGGI ANCHE >>> “Lo farò nella prossima puntata”: sui social spunta la promessa di Belen Rodriguez a un suo fan!

LEGGI ANCHE >>> Terribile lutto a Domenica In: il triste annuncio di Mara Venier in diretta

Intervistata dal ‘Corriere della Sera’, Zeudi ha rivendicato con orgoglio la sua origine: “A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Dedico la vittoria a mia madre Maria Rosaria, donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola e quando avevo dieci anni ha anche dovuto affrontare la morte di sua madre, mia nonna”.