Don Matteo, doloroso addio: “Avrei continuato”. Rivelazione inaspettata

Per la prossima stagione di Don Matteo si prospettano grandi cambiamenti e questo non è un mistero, ma la rivelazione è inaspettata

Il debutto per Don Matteo 13 è previsto per marzo, ma nel frattempo in giro ci sono sempre più novità sulla nuova stagione che presenterà importanti novità: la rivelazione dell’attore è inaspettata.

Terence Hill ha vestito i panni di Don Matteo per ben 20 anni di programmazione dell’amatissima serie italiana. All’alba dei suoi 82 anni, l’attore ha rinunciato al suo posto lasciando spazio a Don Massimo, il nuovo prete in città, che sarà interpretato, com’è noto da Raoul Bova.

Tuttavia, dopo mesi dalla notizia di questo cambio di rotta, Terence Hill ha deciso di parlare solo adesso e di uscire allo scoperto rivelando un retroscena inaspettato: “Io avrei continuato. Avrei continuato magari facendo come Montalbano: serie di due o quattro puntate ma non hanno voluto”.

Don Matteo 13, Terence Hill non ci sarà: lui avrebbe voluto esserci

Inizialmente sembrava essere arrivata una certa età per Terence Hill per poter essere ancora il giovane prete della città che girava in bicicletta a scovare crimini ed aiutare i Carabinieri, ma la realtà dei fatti è un’altra, stando alle sue parole. L’attore si sarebbe accontentato di ridimensionare il suo impegno, ma la produzione ha scelto per un totale cambio di rotta: si è assunta un rischio che, come tale, potrebbe portare a successi o sconfitte, a seconda soprattutto della trama che proporranno senza Don Matteo. In ogni caso, il caro prete di città, non sembra essere felice della sua uscita di scena, per come ha parlato a TV Mia.

LEGGI ANCHE > > > Amici 21 anticipazioni: quarantena per il nuovo allievo, in quattro vanno al serale!

NON PERDERTI > > > Dal Festival di Sanremo ad Amici 21 nel ruolo di giudice? Annuncio bomba!

In questi mesi, a rompere il silenzio sull’uscita di scena di Terence Hill è stato anche Nino Frassica, personaggio cult della serie Rai, che ha svelato che l’addio potrebbe trasformarsi in un ‘arrivederci’ e che presto Don Matteo potrebbe fare il suo ritorno, anche per poche puntate.

Una grande novità è rappresentata anche dal ritorno di Flavio Insinna che, come sempre, interpreterà il Capitano Anceschi.