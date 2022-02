Crisi Russia-Ucraina, 130mila soldati russi schierati al confine. Borse europee in rosso

Il colloquio tra il presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin si è concluso con una generica promessa di proseguire con il dialogo. Mentre le trattative diplomatiche sono in un momento di stallo, l’Ucraina si prepara alla guerra, ma è pronta anche a compiere il primo passo per evitare un’escalation militare. Vadym Prystaiko, ministro degli Affari Esteri, intervistato dalla BBC, ha dichiarato che il governo sta valutando se rinunciare a portare avanti i piani di adesione della Nato per evitare il conflitto.

Nelle ultime ore dalla Lituania è atterrata una fornitura del sistema missilistico anti-aereo Stinger, mentre altre 180 tonnellate di munizioni sono state portate dagli Usa, per un totale di circa 1500 dall’inizio della crisi Ucraina-Russia.

Nel frattempo è cominciata una guerra ibrida da parte di Mosca, portata avanti con la pressione economica, cyber-attacchi e la tattica dei falsi allarmi bomba, con lo scopo di esasperare il Paese.

Il Wall Street Journal, citando fondi di Kiev, scrive che l’obiettivo russo sarebbe indebolire progressivamente l’Ucraina, provocando malcontento e proteste dei cittadini per poter giustificare un intervento. Solo a gennaio, la polizia ucraina ha ricevuto quasi mille messaggi anonimi, specie via email, con falsi allarmi bomba piazzati in 10mila luoghi, dalle scuole alle infrastrutture.

Kiev continua a criticare il “panico” creato tra la popolazione e nei mercati e ha criticato la decisione dei Paesi alleati di richiamare i propri cittadini e il personale non essenziale delle ambasciate. Antony Blinken, segretario di Stato USA, ha definito questa mossa “la cosa più prudente da fare”. Anche la Russia si è detta “preoccupata” per la decisione dell’oste di trasferire parte del proprio personale dall’Ucraina.

Traffico aereo in crisi, ma Ucraina non chiude i cieli

Anche il traffico aereo è in crisi. Mentre la compagnia di bandiera olandese Klm ha interrotto i voli, i cieli ucraini sono evitati da molti vettori, le compagnie assicurative si defilano e un volo dal Portogallo a Kiev della compagnia SkyUp è stato costretto ad atterrare in Moldavia per la decisione della compagnia, Kiev insiste a non chiudere i suoi cieli. “Non ha senso, assomiglierebbe molto a un autoisolamento”, ha affermato Mykhailo Podolyak, consigliere della presidenza ucraina. Il Governo si è impegnato a “prevenire i rischi per le compagnie aeree”, ma allo stesso tempo ha sconsigliato di sorvolare il Mar Nero da lunedì a sabato, durante la maxi-esercitazione navale russa.

La diplomazia non ha portato i risultati sperati e cresce il timore di un’invasione armata anche tra i Paesi più prudenti. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, alla vigilia delle visite a Kiev e a Mosca, alza i toni e descrive la situazione “critica”, minacciando sanzioni immediate. Sulla stessa linea, Frank-Walter Steinmeier, nel giorno della sua elezione a presidente: “Faccio un appello al presidente Putin: sciolga il cappio intorno al collo dell’Ucraina. Si unisca a noi nella strada che porta alla preservazione della pace in Europa. E non sottovaluti la forza della democrazia”.

È costante il coordinamento dell’Ucraina con gli alleati. In tarda mattinata c’è stato un colloquio tra il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che gli ha ribadito la solidarietà dei 27. Dopodiché Biden lo ha aggiornato in seguito alla telefonata con Putin. La Casa Bianca ha fatto sapere che in caso di aggressione russa la risposta avverrà “in modo rapido e deciso”, spiegando che i due leader hanno concordato “sull’importanza di continuare a proseguire la diplomazia e la dissuasione”.

Intanto lo spettro di un’imminente invasione russa dell’Ucraina sta spaventando i mercati e le Borse europee cominciano la prima seduta della settimana in rosso. Dopo un avvio in deciso calo, a meno di un’ora dall’apertura degli scambi i principali listini perdono oltre il 3%.