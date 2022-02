Anticipazioni Un posto al sole: Roberto Ferri in pericolo, Katia ad un bivio

Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che verranno trasmesse dal 14 fino al 18 febbraio vedono l’amore al centro di tutte le trame. Roberto Ferri correrà un doppio pericolo, mentre Nunzio dovrà stare attento a sua madre.

Dietro le quinte delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda in prime time dal lunedì al venerdì su Rai 3 dalle 20:40, le nuove anticipazioni rivelano che ci sarà la spietata Lara Martinelli. La donna insidierà pesantemente la vita di due protagonisti molto amati della soap opera italiana, complicando non poco la loro vita personale e sentimentale.

Martina Giordano deciderà di partire, lasciando in uno stato di sconforto Roberto Ferri. Approfittando della sua debolezza, e soprattutto, della sua tristezza, cercherà di insinuarsi nel vuoto che si è creato nella vita di lui. L’uomo sembrerà non capire le intenzioni di Lara, e si sfogherà con lei per la partenza di Martina.

Anticipazioni Un posto al sole: lite furiosa anche sul lavoro, dal 14 al 18 febbraio succede di tutto

Per Roberto Ferri sarà una settimana molto difficile: non solo si troverà ad affrontare la partenza di Martina e Lara tenterà di manipolarlo, ma avrà anche un duro scontro sul lavoro con Nunzio. Secondo quanto pubblica davidedimaggio.it, i due litigheranno selvaggiamente, e questo sarà anche dovuto al fatto che entrambi hanno i nervi a pezzi.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Il Paradiso delle signore, colpo di scena: “Si passerà dalla favola al dramma”

NON PERDERTI >>> Fosca Innocenti anticipazioni, subito un colpo di scena: si appresta ad andare via!

Nelle anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 febbraio si vedrà infatti Nunzio trascorrere un pessimo San Valentino. L’amore con Chiara è evidente e soprattutto ricambiato, ma anche per loro c’è una persona che sta lavorando per il loro male. Si tratta di Riccardo, che suggerirà a Ferri proprio Chiara come nuova preda.

Angela getta Franco fra le braccia di Katia? L’incredibile situazione

Nunzio, già in difficoltà con l’amore e sul lavoro, avrà un durissimo confronto con la madre, da cui ne uscirà letteralmente a pezzi. Ci sarà grande indecisione anche da parte di Katia, che si troverà davanti ad un bivio. Mentre sarà in crisi con il suo compagno, Franco le si avvicinerà di nuovo, anche a causa dei suoi problemi con Angela. Che cosa farà?

Ecco un breve filmato che mostra cosa succede dietro le quinte della soap opera: