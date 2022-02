WhatsApp, chi ti ha eliminato dai contatti? C’è un trucco per vederlo

Spunta su WhatsApp un trucco per scopire chi vi ha eliminato dalla rubrica dei contatti. Andiamo quindi a vedere come fare sull’app.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp, in grado di arricchire l’applicazione. Oggi quindi andremo a vedere come scoprire se c’è qualcuno che ci ha eliminato dai contatti: come fare.

Su WhatsApp sono sempre tantissime le novità in arrivo, ma oggi andremo a parlare dell’ultimo trucco scoperto all’interno dell’applicazione di messaggistica. Infatti sicuramente avremo qualcuno che ci ha eliminato dalla sua rubrica. Spesso potrebbe essere un vero e proprio colpo basso. Per scoprire quindi che ha deciso di sbarazzarsi del vostro contatto non serviranno strani programmi o nuove app.

Infatti per scoprirlo basterà utilizzare la funzione “liste broadcast“. La funzione presente sull’applicazione di Meta permette di inviare un messaggio a tutti i tuoi contatti senza mandare messaggi a uno per uno. Ma la vera caratteristica è che chi solo chi vi ha tra i contatti potrà ricevere il messaggio. Quindi se non fate parte della rubrica altrui, al contatto non arriverà alcun messaggio. Basterà utilizzare lo strumento offerto dall’applicazione ed il gioco è fatto.

WhatsApp, novità per desktop: l’ultimo aggiornamento

Nel corso del mese di Novembre, WhatsApp ha lanciato la beta di diversi aggiornamenti che erano pronti ad arrivare con l’anno nuovo. Infatti specialmente su Windows l’applicazione ha cambiato marcia seguendo i criteri del Fluent Design. Sono stati quindi modificati i dettami grafici del servizio, andando quindi ad uniformarsi con quelli di Windows 11.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Disney+, tremano tutti gli utenti: in arrivo un duro colpo

Ora con ‘ultima versione della beta di WhatsApp UWP, ovvero la 2.2205.2.0, si è chiuso il cerchio, con l’arrivo del tema scuro sull’applicazione. Inoltre questo aggiornamento sarà automatico qualora abbiate già impostato il tema scuro per Windows.

LEGGI ANCHE >>> Smartphone, non scaricate queste applicazioni: copiano tutti i vostri file

Allo stesso tempo l’applicazione ha aggiunto altre novità come uno spazio revisionato e ridotto tra i baloon nelle chat e anche un miglioramento delle prestazioni, con una maggiore reattività quando nel passaggio da una conversazione a un’altra. Questo modifiche al momento sono esclusive per tutti coloro che utilizzano la versione Beta dell’app, ma ben presto potrebbero sbarcare anche sulla versione ufficiale.