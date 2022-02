Uomini e Donne, arriva di nuovo la cicogna: l’annuncio commuove i fan

L’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato la felicità da ormai un paio di anni ed ha fatto un dolcissimo annuncio ai propri fan. Ecco le sue parole.

Un ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un annuncio del tutto inaspettato ai fan: avrà presto un bimbo. La foto con il test di gravidanza parla chiaro: la fidanzata aspetta un bambino da più di tre settimane, anche se non è stato specificato esattamente da quanto. I due fanno coppia fissa dal 2019 e le intenzioni di entrambe sono state subito molto serie.

Fabio Colloricchio è noto al pubblico Mediaset per essere stato prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e Donne. Inizialmente, Teresa Cilia non scelse lui, e quindi la redazione decise di proporgli un trono. Neanche questa volta fu fortunato: lasciò il programma insieme a Nicole Mazzoccato, ma la relazione con lei si arenò molto presto.

Uomini e Donne, l’annuncio della gravidanza commuove

Fabio Colloricchio ha partecipato nel 2019 al reality show Supervivientes, a cui recentemente ha preso parte anche Valeria Marini. Si tratta della versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in cui Colloricchio ha conosciuto Violeta Mangrinyan. Curiosamente, il curriculum di lei è molto simile a quello di Fabio, avendo partecipando anche alla versione spagnola di Uomini e Donne, ovvero Muyer y Hombre y viceversa.

Durante la loro partecipazione a Supervivientes, Violeta ha dichiarato in diretta il suo interesse per Fabio, mettendo così fine alla relazione che aveva con Julien. L’esplosione di gioia dei due per la lieta notizia della gravidanza è incontenibile: “Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (e non sono poche), questa è di sicuro la più incredibile“.

Il ringraziamento ai fan e la promessa di condividere tutto

Nel messaggio congiunto di Fabio e Violeta su Instagram si legge che ormai lei è arrivata al quinto mese. Poi aggiungono: “È impossibile spiegare a parole il tornado di sentimenti e momenti tanto intensi e meravigliosi che stiamo vivendo. Ci sentiamo davvero benedetti, grazie per la vostra costante presenza in ogni momento della nostra vita“.