“Tutti la adoravano, invece io no”: è successo sul set di Fosca Innocenti. Curioso retroscena sulla serie tv con Vanessa Incontrada

Il debutto è stato segnato da ottimi numeri, forse anche inattesi ma certamente importanti. Quasi 4 milioni di spettatori per la prima puntata di Fosca Innocenti, la nuova fiction di Canale 5 in prima serata ogni venerdì

E tra le protagoniste di una fiction moto femminile c’è anche Giorgia Trasselli, che il pubblico non più giovanissimo ricorda bene per un’altra serie storica. Per vent’anni, fino al 2007, è stata la ‘tata’ televisiva di Sandra e Raimondo Vianello in Casa Vianello, sempre su Canale 5.

Qui invece interpreta Bice, ancora una tata che vive insieme alla protagonista, il vice questore interpretato da Vanessa Incontrada. La Trasselli, intervistata dal settimanale ‘Gente’, ha confessato tutta la sua emozione per questo ritorno in tv e per poter lavorare accanto alla Incontrada, una donna che ama. Ma ha ammesso che non tutto è stato semplice: Bice vive in campagna e tra le sue passioni ci sono anche le galline. “Il giorno in cui mi hanno messo in braccio la gallina Gigliola ho avuto molta paura che mi beccasse. Tutti la adoravano, invece io no“.

Fosca Innocenti, cosa succederà nella seconda puntata? Crisi generale

Il clima sul set è stato però molto amichevole e coinvolgente, tutti sono rimasti soddisfatti dell’ambiente che si è creato. E soddisfatto è stato anche il pubblico che ha premiato il debutto di Fosca Innocenti nonostante la concorrenza de Il cantante mascherato su Rai 1.

Ma cosa succederà nella seconda puntata, in programma il 18 febbraio? La tranquillità di Arezzo sarà scossa dal drammatico omicidio di Asia Borghi, oggi insegante ma un tempo compagna di scuola di Fosca. Erano state moto amiche, ma dopo una lite avevano rotto ogni rapporto.

Mentre indaga su quello che è successo, con l’aiuto della sua squadra, la poliziotta però dovrà anche confrontarsi con un’altra svolta pesante. Cosimo, il proprietario del bar-cantina interpretato da Francesco Arca, sta per partire in direzione New York accettando una nuova proposta di lavoro. E per lei rischia di non essere più lo stesso.