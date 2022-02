Stefano De Martino condurrà Sanremo? L’indiscrezione bomba

È dalla fine del 72° Festival di Sanremo che circola la voce di un’ipotetica edizione condotta da Stefano De Martino: l’annuncio bomba

Come ogni anno, finito un Festival si pensa all’altro e per Sanremo 2023 si riflette già su chi prenderà il posto dei tre anni consecutivi di Amadeus. Stefano De Martino è uscito allo scoperto sui rumor.

Lo showman partenopeo è tornato su tutte le pagine di gossip per la sua storia con Belén Rodriguez che, in realtà, sembrerebbe essere soltanto una relazione di buona genitorialità, a detta sua. Tuttavia, adesso Stefano De Martino è anche impegnato in prima serata su Rai 2 con Stasera Tutto è Possibile, show ereditato proprio da Amadeus.

In passato, il conduttore napoletano ha parlato proprio del suo collega asserendo: “Con me è sempre stato molto carino, mi ha incoraggiato, ci siamo sentiti anche in seguito e onestamente non è mai scontato o banale che qualcuno lasci un programma e ti dia la sua benedizione. Certo, lui è un professionista e io sono un debuttante”.

Stefano De Martino ed il Festival di Sanremo: binomio perfetto?

Una presenza scenica che fa invidia a molti, anni di studio, uno showman a tutti gli effetti, Stefano De Martino e Sanremo non sono così distanti. Per altro, il ballerino di Amici è consapevole dei rumor in giro e, al settimanale Vero TV, ha ironicamente -ma non troppo- affermato: “Prima mi mancano giusto trent’anni di conduzione, Amadeus sulla carta d’identità ha scritto conduttore già da un po’ di anni, io invece mi sento in costante esordio”.

Inoltre, il conduttore è molto concentrato sulla sua esperienza a Stasera Tutto è Possibile che ripartirà da martedì 15 febbraio: “Le stagioni sono quattro, almeno quattro edizioni vanno fatte anche se qui è sempre estate perché il programma è molto divertente e colorato. Io, Izzo e Paolantoni siamo un po’ il comitato di accoglienza”. Con i due comici ed attori partenopei, Stefano De Martino ha un bellissimo rapporto che va al di là del lavoro: molto spesso i tre si frequentano, come lo stesso showman partenopeo illustra sui social.