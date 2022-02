Simona Ventura fa infuriare Paola Perego: “Lo fa apposta” – VIDEO

Simona Ventura lo ha fatto di nuovo durante la trasmissione Citofonare Rai 2, e questa volta Paola Perego si è arrabbiata. Ecco cosa è successo e per quale motivo SuperSimo è scoppiata a ridere.

Lo spazio di Citofonare Rai 2, in onda ogni domenica a partire dalle 11:15, assomiglia sempre di più al salotto di casa delle due conduttrici, Simona Ventura e Paola Perego. Per le due conduttrici la trasmissione si è trattata di una vera e propria sfida, sia per la fascia oraria della trasmissione, sia per il format innovativo che stanno sviluppando.

Dopo un inizio molto faticoso, gli ascolti stanno iniziando a premiarle, e sono sempre superiori al 4% di share. Durante la puntata andata in onda il 13 febbraio, è andato in scena un siparietto che ancora una volta ha dimostrato l’affiatamento delle due conduttrici, anche se si è vista una Paola Perego indispettita dall’accaduto.

Simona Ventura, che disastro: Paola Perego non perdona

Mentre Paola Perego intervistava Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, Simona Ventura ha rovesciato ancora una volta il caffè. Bisogna infatti sottolineare che anche in una delle precedenti puntate Supersimo aveva rovesciato il caffè. Paola Perego l’ha guardata mentre rideva, ed ha commentato: “Ormai secondo me lo fa apposta“.

Poi ha provato a continuare con la conduzione, ma si era creato un po’ troppo scompiglio in studio. La Perego ha quindi liquidato la situazione con un secco: “Lo fa apposta, lo fa apposta“. Nel frattempo, Simona Ventura continuava a ridere e puliva il tavolo dal caffè. Giovanna Civitillo ha mostrato di divertirsi molto con questo siparietto.

Il ruolo di Giovanna nella rinascita di Amadeus

Giovanna Civitillo è una persona chiave nel successo ritrovato di Amadeus. Dopo un periodo in cui è stato vittima della depressione, proprio perchè nessuno gli offriva più lavoro, è stata lei a farle forza e stargli vicino. Anche per questo motivo ha deciso di accantonare la sua carriera di ballerina e showgirl, dedicandosi prevalentemente a fare la mamma.

Ecco il video in cui si vede cosa è successo dopo che Simona Ventura ha rovesciato il caffè: