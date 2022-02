Salta la sua partecipazione all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi gelata!

L’inizio dell’Isola dei Famosi sembra essere imminente, ma Ilary Blasi è stata gelata da un’assenza molto pesante per la conduttrice

Mentre la conduzione dell’Isola dei Famosi è certa, lo è meno quella del resto del cast: all’ultimo minuto c’è stato un nulla di fatto per una partecipazione al reality show. Ilary Blasi è sconcertata.

Durante l’ultima puntata delle Chicche di Gossip di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato qualche retroscena sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi farà il suo esordio non appena finirà il Grande Fratello VIP, quindi dopo la finale del 14 marzo.

Intanto che le cose vanno delineandosi e che Ilary Blasi esprime i suoi desideri agli autori, la conduttrice deve anche accettare il fatto che non sempre tutto va come vorrebbe: c’è stato, infatti, qualche errore di percorso che ha gelato la moglie di Francesco Totti. Nonostante ciò, la Blasi non si dà per vinta e prosegue alla ricerca del cast giusto da portare con sé, sia in studio che in Honduras.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi costretta a cambiare i piani: le indiscrezioni

All’inizio, insieme alla presenza come conduttrice di Ilary Blasi, era stata data per certa anche la partecipazione di Vladimir Luxuria, Massimiliano Rosolino e Amanda Lear. Gabriele Parpiglia, invece, ha sbaragliato ogni certezza a riguardo ed ha ammesso: “A proposito di Massimiliano Rosolino, la situazione è questa. Noi avevamo dato la notizia che sarebbe stato di nuovo l’inviato de L’Isola dei Famosi per il secondo anno consecutivo. E anche Rosolino so che era convinto di ricoprire il suo ruolo solo che qualcosa all’ultimo minuto è saltato. Ritorna per la terza volta nel ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi Alvin. Ha già ricoperto questo ruolo in passato, torna la coppia Alvin – Ilary Blasi, ufficiale. In studio accanto a Ilary c’è un po’ di caos. Da un alto la fuoriuscita da Le Iene di Nicola Savino ha fatto si che trovasse una nuova collocazione come opinionista nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi”.

A Casa Chi, Parpiglia ha rincarato la dose ammettendo: “È entrata nel cast anche Carolina Morace che ricopre un po’ il ruolo che aveva Isolde Kostner nella scorsa edizione, la sportiva di turno. In studio dicevo, se da un lato c’è Savino dall’altro doveva esserci Vladimir Luxuria. Mi risulta in questo momento che ci siano dei problemi per il contratto di Vladimir. Al momento pare sia saltata. La prima scelta di Ilary Blasi, lo diciamo, era Amanda Lear. Non si è concretizzata per due motivi. Uno di salute, che non sto qua a dire e uno dovuto per un contratto che non è andato a buon fine. Per il momento c’è solo Nicola Savino. Da escludere la presenza di Soleil come ospite in studio. Anche Ambra è saltata, come Amanda Lear”.