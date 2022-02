Netflix, decisione senza precedenti: il pubblico rimane senza parole. Nelle prossime settimane il catalogo della piattaforma cambierà

Chi frequenta abitualmente le piattaforme streaming ormai è abituato e sa che nulla è per sempre. I cataloghi sono fatti per essere rivoluzionati di continuo e Netflix non fa eccezione anche se le ultime scelte lasciano senza parole.

La notizia è di quelle che possono far cambiare tutto. Il 28 febbraio infatti sarà l’ultimo giorno disponibile per tutte le serie Marvel che fino ad oggi erano scaricabili su Netflix. Erano partite con un massiccio rapporto di collaborazione nato nel 2015 e andato avanti, con una serie di produzioni proprie, fino al 2019. E anche alla fine del rapporto, comunque erano rimaste disponibili.

Parliamo di serie tv iconiche come Daredevil, che era stato lanciato per la prima volta proprio nel 2015 ed era stato sviluppato in tre stagioni. Ma anche The Punisher (2 stagioni), Luke Cage (2 stagioni), Iron Fist (2 stagioni), le tre stagioni di Jessica Jones (3 stagioni) e Defenders che invece ha vissuto una stagione unica.

Netflix, decisione senza precedenti: cosa possono fare adesso gli utenti?

Ma non è tutto, perché anche Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. dovrebbe presto sparire da Netflix. Sette stagioni, prodotte direttamente da Marvel Television e che erano state trasmessa negli Stati Uniti da ABC e in Italia da Sky. Ma dal 2014 erano state rese disponibili anche su Netflix.

Al momento la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente dai vertici della piattaforma streaming ma nemmeno da Marvel Studios. C’è solo un avviso che compare quando l’utente fa partire gli episodi e quindi permane il mistero su quella che sarà la decisione definitiva.

In ogni caso gli appassionati di queste serie tv non devono disperare. Secondo molti osservatori infatti si tratta semplicemente di una mossa di Disney+ che con la casa madre detiene tutti i diritti sui personaggi Marvel. Molto probabilmente già da marzo le serie cancellate su Netflix appariranno di nuovo sull’altra piattaforma e quindi nessuno perderà nulla. A patto di abbonarsi, ovviamente.