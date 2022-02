Michelle Hunziker piange davanti a tutti: il motivo delle sue lacrime

Michelle Hunziker è tornata a parlare del divorzio da Tomaso Trussardi, facendo delle dichiarazioni forti. La soubrette non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha ricevuto una dedica molto speciale. Ecco cosa è successo.

Michelle Hunziker tornerà su Canale 5 il 16 e 23 febbraio con un programma cucito su misura per lei, Michelle Impossible. In questi due appuntamenti promette tanto divertimento e la presenza di tanti ospiti: verrà insomma mandato in onda un varietà in grado di regalare un po’ di spensieratezza e serenità agli italiani.

Durante la promozione di Michelle Impossible, la conduttrice è stata anche ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove la conversazione è andata molto sul personale. Quando la soubrette ha infatti visto il videomessaggio di una persona a lei molto cara, non ha potuto contenere le lacrime, anche se comunque le è rimasto il sorriso sul volto.

Michelle Hunziker, le nuove dichiarazioni sul divorzio

La persona che ha commosso Michelle Hunziker è il fratello Harold, a cui è molto legata. L’ha esortata a farsi forza ed andare avanti nonostante il difficile periodo che sta attraversando a causa del divorzio da Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker ha dato ragione al fratello, sostenendo che dalle sconfitte ci si può rialzare ed andare avanti.

Michelle Hunziker ha dichiarato di essere sicura di aver fatto la scelta giusta con Tomaso Trussardi, anche se questa ha messo fine ad un matrimonio di dieci anni da cui sono nate due bambine. Come riporta l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sembrerebbe che questa decisione sia stata provocata dall’ennesimo tradimento di lui.

Il futuro di Michelle: Eros nel suo programma, affetto con Tomaso

Michelle Hunziker ha dichiarato che comunque continuerà a voler bene al suo ex marito, per il bene di Sole e Celeste. Anche quando il matrimonio con Eros Ramazzotti finì a causa del suo ingresso nella setta, la soubrette scelse di mettersi tutto alle spalle e rimanere in buoni rapporti con l’ex per far crescere serena la primogenita Aurora.

Non sorprenderà dunque sapere che Eros Ramazzotti sarà uno degli ospiti di Michelle Impossibile, dove nel cast ci sarà anche la figlia Aurora. C’è dunque la concreta possibilità di vedere tutta la famiglia sul palco insieme.

Ecco il video di presentazione di Michelle Impossible: