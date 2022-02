Meteo, torna la neve: sferzata invernale per l’Italia

Continua ad evolversi la situazione meteo sulla penisola italiana. Si va verso la sterzata invernale: cosa sta succedendo sul Paese.

Il meteo sulla penisola italiana è in continua evoluzione, con la vasta area di alta pressione che a breve potrebbe abbandonare il paese. Infatti nelle prossime ore ci sarà la sferzata invernale, con il ritorno della neve anche in pianura.

Gli ultimi aggiornamenti degli esperti meteo sottolineano la svolta invernale che sta avvenendo sull’Italia. Infatti a breve sul Paese tornerà a cadere la neve e sarà anche copiosa, arrivando ad imbiancare anche alcune zone pianeggianti in diverse regioni. Quindi dopo un lungo periodo di stabilità e temperature anomale, la penisola riaccoglierà il maltempo, pronto a scacciare anche il pericolo siccità.

Proprio nelle prossime ore inizieremo ad assistere ad un graduale raffreddamento dei bassi strati dell’atmosfera, specie in Val Padana, a causa dell’ingresso di masse d’aria molto fredda in discesa dalla Scandinavia. Gli occhi però sono tutti puntati alla giornata di San Valentino, quando una perturbazione atlantica con il suo carico di precipitazioni passerà prima dalla Francia per poi arrivare sull’Italia. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa domenica.

Meteo, ultime ore di bel tempo: cosa succederà prima della nuova perturbazione

Sarà una domenica di transizione dal punto di vista meteo, visto che avremo nubi che tenderanno ad aumentare il tempo comincerà a peggiorare. Ma solamente dalla prossima settimana irromperà una vera e propria perturbazione atlantica. Questo vortice verrà approfondito specialmente durante la giornata di lunedì. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo asciutto e soleggiato con nuvolosità in aumento sulla Liguria in serata. Inoltre sempre nel corso della giornata avremo qualche lieve piovasco sull’Emilia. Durante le ore notturne avremo diverse nebbie sul Piacentino. Le temperature faranno registrare una flessione, con massime dagli 8 agli 11 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nuvolosità in variabile aumento. Allo stesso tempo anche le piogge andranno ad infittirsi sul settore, con precipitazioni sulle Tirreniche, che risulteranno generalmente deboli. Le temperature risulteranno in calo, con valori massimi che oscilleranno dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo nuvolosità irregolari con deboli piogge a carattere intermittente. Inoltre a livello locale le precipitazioni potrebbero assumere il carattere di rovesci specialmente sul monte dell’Appennino. Le temperature risulteranno in netto calo, con massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.