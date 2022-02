Mara Venier, rivelazione incredibile in diretta: nessuno lo poteva immaginare. La conduttrice ha chiarito una volta per tutte il suo futuro

Un’altra puntata dedicata in buona parte al Festival di Sanremo 2022, perché il ferro deve essere battuto fino a quando è caldo. Domenica In è tornata nel suo studio lasciando il palco dell’Ariston, ma la musica è stata la stessa.

Una novità importante però è arrivata durante il talk show di oggi, 13 febbraio. Perché Mara Venier ospitando Michele Bravi ha svelato anche parte del suo futuro. Ha chiesto infatti al cantautore lanciato da X Factor quasi saranno i suoi prossimi appuntamenti dal vivo con il pubblico. Il tour comincerà nei prossimi mesi e così Bravi ne ha approfittato per proporsi.

“La prossima volta mi farebbe piacere se fossi io ad intervistarti”, ha detto a Zia Mara. E lei non si è tirata indietro, spiegando che tanto la trasmissione finirà ai primi di giugno. In effetti c’è una data precisa per l’ultima puntata di Domenica In in questa stagione ed è arrivata in diretta: sarà il 5 giugno.

Mara Venier, rivelazione incredibile in diretta: c’è una data precisa

La Venier lo sapeva già, ma ha finto di rimanere stupita, chiedendo al direttore di Rai 1 di andare avanti ancora un po’. In effetti negli ultimi due anni Domenica In è terminata ben dopo la data prevista, perché era diventato anche un appuntamento importante per aggiornare il pubblico sul Covid.

Nel 2020 doveva a metà giugno e invece è andata avanti fino al 28 dello stesso mese. E un anno fa l’ultima puntata era stata il 27 giugno. Quindi terminare tre settimane prima sembra strano, ma se non ci saranno decisioni diverse, lo stop è già stato deciso e il pubblico dovrà segnarsi quella data.

Quello che Mara Venier negli ultimi tempi non ha ancora chiarito è se nella prossima stagione televisiva al timone di Domenica In ci sarà ancora lei. Qualche mese fa aveva fatto capire di volersi fermare, ma il successo del programma e l’affetto del pubblico sembrano averla convinta ad andare avanti.