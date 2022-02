Lutto improvviso a Vite al limite: è morto uno dei volti più discussi del programma

Una morte improvvisa quella di uno dei volti più discussi del programma di Real Time, Vite al limite: lutto per la trasmissione

Uno dei volti più discussi del programma Vite al limite, di Real Time, è morto. La tragedia in cui è stata coinvolta sembra essere assurda, ma è quanto accaduto al personaggio di cui tutti hanno un particolare ricordo.

Destinee LaShaee è un nome familiare agli appassionati di Vite al Limite, programma che in Italia è in onda su Real Time. Oltre quest’ultima, c’è anche la versione italiana del programma, Caserta Obesity Center che come il programma del dottor Younan Nowzaradan ha il solo obiettivo quello di dare uno stile di vita diverso a tutti coloro che soffrono di una grave obesità.

Anche Destinee LaShaee si è presentata dal dottor Nowzaradan quando pesava oltre 270kg per provare a cambiare vita, cosa che è riuscita a fare sotto tutti i punti di vista: Destinee è stata la prima protagonista del programma ad essere transgender.

Vite al Limite, la morte di Destinee LaShaee lascia tutti senza parole

Sui social, Destinee ha sempre fieramente mostrato i suoi risultati e soltanto due settimane fa ha pubblicato sui social una foto che rappresenta appieno il suo cambiamento, da obesità grave ad uno stato di forma e poi il suo percorso da trans. Nonostante aleggi un po’ di mistero sulla sua scomparsa, stando alle testimonianze dei quotidiani locali, sembrerebbe che abbia deciso di togliersi la vita.

Quando la trentenne si è presentata dal dottor Nowzaradan soffriva già di depressione ed aveva già provato a togliersi la vita, salvo poi essere stata recuperata in calcio d’angolo. Al programma Vite al limite, sembrava aver ritrovato la forza necessaria per ritrovare la giusta via da percorrere, forza che, evidentemente, deve essere svanita e le ha fatto commettere il folle gesto.

Sul suo profilo, pochi giochi del folle gesto ha pubblicato un post con una didascalia che, col senno di poi, potrebbe far pensare al fatto che fosse tutto premeditato: “Sono grata di aver toccato milioni di vite e il cuore in tutto il mondo. Vivendo la mia vita con così tanto dolore per così tanto tempo, ho capito che Dio non fa errori. Sono grata per il mio viaggio, per tutto quello che ho passato, non rimpiango un solo momento”.