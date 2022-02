Ex protagonista del GF Vip 6 all’Isola dei Famosi? La sua risposta ha fatto chiarezza e il pubblico sogna.

L’Isola dei Famosi la scorsa stagione ha accolto nel cast Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, che ha svolto il ruolo di opinionista del programma insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Per quest’anno invece ha preso piede una suggestione. Una domanda mirata e una risposta chiara che è parsa a molti come un auto candidatura. Sarà realmente così?

Nella casa più spiata d’Italia, edizione in corso, si sono formate diverse coppie. La prima è quella formata da Miriana Trevisan e Biagio l’altra da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Quest’ultima non è riuscita a farsi conoscere come voleva dal pubblico e così, a mo di rivincita, potrebbe prendere in considerazione una partecipazione all’Isola dei Famosi o addirittura a Temptation Island insieme al suo fidanzato.

Isola dei Famosi, protagonista del GF Vip 6 nel cast? La sua risposta esalta il pubblico

Il mese scorso la modella napoletana si era lamentata di come Alfonso Signorini qualche volta nemmeno l’avesse salutata in puntata. Tornando sull’argomento in un’intervista concessa a Superguida Tv, l’ex gieffina ha però fatto un mea culpa.

“Sì è vero, avevo fatto notare a Gianmaria come Alfonso Signorini non mi avesse dato molto spazio. Se mi sono sentita esclusa? Non mi sono sentita esclusa ma penso di non essere riuscita io a farmi capire. Poche persone mi hanno capito e si contano sulle dita di una mano. Mi riferisco a Jessica, a Sophie e a Gianmaria. Sono stati più loro a venirmi incontro che io. La colpa è stata più la mia che degli altri”.

La modella ha confessato che farebbe volentieri un altro reality, magari L’Isola dei Famosi mentre ha proferito un no categorico per Temptation Island. “Se farei un altro reality? Perché no. L’Isola dei famosi è sicuramente più complicato ma anche più dinamico rispetto al Grande Fratello. Temptation Island con Gianmaria? No, direi quello assolutamente no dai. Il mio privato vorrei che rimanesse tale e pertanto meglio tenere fuori certe dinamiche dalla televisione. Non ci siamo lasciati un attimo da quando siamo usciti e ci vediamo sempre. Stiamo vedendo di andare a vivere insieme”.